Павлодарца вернули к жизни после остановки сердца

У 76-летнего павлодарца остановилось сердце прямо в карете скорой помощи. С помощью дефибриллятора мужчину вернули к жизни. Его госпитализировали в кардиоцентр, передает "Павлодар-онлайн".

Об очередной успешно проведенной реанимации рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Всего в этом году медики службы "103" провели 11 реанимаций, удалось вернуть к жизни девять человек. Это лучший результат в стране.

На днях в Павлодаре реанимировали 76-летнего мужчину. 9 октября медицинская бригада транспортировала пациента с нарушением сердечного ритма.

"Прямо в пути у него остановилось сердце. Сотрудникам потребовалось использовать дефибриллятор и проводить реанимацию, чтобы вернуть мужчину к жизни. После его госпитализировали в региональный кардиоцентр, где теперь этим случаем занимаются узкие специалисты", - рассказали в скорой помощи.

На областной станции скорой помощи уверены: высокий показатель реанимаций - результат постоянного обучения медперсонала.

Недавно в Павлодаре прошло обучение по курсу "Экстренная помощь и транспортировка пациентов в критическом состоянии", которое провел профессор Нуржан Отарбаев. А для вновь прибывших в службу фельдшеров провели обучение работе с электрокардиограммой.

"Постоянное обучение и переобучение наших медиков практикуется уже больше десяти лет. Каждый сотрудник службы - водитель, фельдшер или врач - должен быть в курсе современных методов оказания экстренной помощи, а потому обязательно проходит повышение квалификации", - рассказала замруководителя областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

Ежегодно обучение на базе "103" проходят не меньше 500 человек. Только по двум последним курсам были обучены около ста медработников.

Напомним, в Акмолинской области полицейские и спасатели спасли жизнь пенсионеру, который едва не утонул в своей ванной. Забравшись в квартиру через окно, они обнаружили, что мужчина упал, сорвал кран и не смог самостоятельно выбраться.

А во время патрулирования в Қонаеве полицейские оказали первую помощь мужчине с эпилептическим приступом. В это же время была вызвана бригада скорой помощи.