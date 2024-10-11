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Эзотерика

Павлодарца вернули к жизни после остановки сердца

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У 76-летнего павлодарца остановилось сердце прямо в карете скорой помощи. С помощью дефибриллятора мужчину вернули к жизни. Его госпитализировали в кардиоцентр, передает "Павлодар-онлайн".

Об очередной успешно проведенной реанимации рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Всего в этом году медики службы "103" провели 11 реанимаций, удалось вернуть к жизни девять человек. Это лучший результат в стране.

На днях в Павлодаре реанимировали 76-летнего мужчину. 9 октября медицинская бригада транспортировала пациента с нарушением сердечного ритма.

"Прямо в пути у него остановилось сердце. Сотрудникам потребовалось использовать дефибриллятор и проводить реанимацию, чтобы вернуть мужчину к жизни. После его госпитализировали в региональный кардиоцентр, где теперь этим случаем занимаются узкие специалисты", - рассказали в скорой помощи.

На областной станции скорой помощи уверены: высокий показатель реанимаций - результат постоянного обучения медперсонала.

Недавно в Павлодаре прошло обучение по курсу "Экстренная помощь и транспортировка пациентов в критическом состоянии", которое провел профессор Нуржан Отарбаев. А для вновь прибывших в службу фельдшеров провели обучение работе с электрокардиограммой. 

"Постоянное обучение и переобучение наших медиков практикуется уже больше десяти лет. Каждый сотрудник службы - водитель, фельдшер или врач - должен быть в курсе современных методов оказания экстренной помощи, а потому обязательно проходит повышение квалификации", - рассказала замруководителя областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

Ежегодно обучение на базе "103" проходят не меньше 500 человек. Только по двум последним курсам были обучены около ста медработников.

Напомним, в Акмолинской области полицейские и спасатели спасли жизнь пенсионеру, который едва не утонул в своей ванной. Забравшись в квартиру через окно, они обнаружили, что мужчина упал, сорвал кран и не смог самостоятельно выбраться.

А во время патрулирования в Қонаеве полицейские оказали первую помощь мужчине с эпилептическим приступом. В это же время была вызвана бригада скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2173090-pavlodarca-vernuli-k-zhizni-posle-ostanovki-serdca/

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