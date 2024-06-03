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Сложную операцию на сердце провели 19-летней павлодарке

Опубликовано:

Врачи делают операцию
Операция. Иллюстративное фото: pexels.com

19-летняя павлодарка, находящаяся на 4 месяце беременности, попала на операционный стол в связи с редким пороком сердца. Врачи помогли будущей маме, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, у девушки еще в детстве был диагностирован редкий врожденный порок сердца. Раньше он не давал о себе знать, но во время беременности клапан перестал справляться и потребовалась операция.

Оперировать необходимо было в условиях искусственного кровообращения. Обычно в таких случаях приходится прерывать беременность, но павлодарские медики смогли спасти будущую маму и сохранить малыша. Сейчас девушка на 4 месяце беременности.

"Пациентка поступила с диагнозом "врожденный порок сердца". Моностворчатый аортальный клапан - очень редкий порок, который заключается в недоразвитости створок аортального клапана. Порок был диагностирован в детском возрасте.

Так как клапан выполнял свою функцию, показаний к операции не было. Вела активный образ жизни, занималась спортом. Течение заболевания осложнила беременность. Клапан перестал справляться со своей функцией, диагностирована недостаточность IV степени, возникла угроза жизни мамы и малыша", - рассказали в павлодарском кардиоцентре.

Учитывая все риски, решено было провести операцию Бенталла - де Боно и постараться сохранить ребенка.

"Риск в том, что во время операции подключается искусственное кровообращение, тело пациента охлаждается, а низкая температура угрожает жизни ребенка. Также идет снижение насыщения крови кислородом, питание тканей органов и систем страдает и может быть гипоксия плода. Поэтому необходимо было выполнить операцию в очень короткое время", - объяснили медики.

Команда хирургов провела протезирование аортального клапана биологическим протезом и реконструкцию корня и восходящего отдела аорты.

Операция длилась два часа, в условиях искусственного кровообращения - 80 минут. Она прошла успешно, беременность сохранена, будущую маму уже выписали домой. Процедуру провели в рамках ОСМС.

Ранее в Астане провели уникальные операции детям с ортопедическими патологиями. Операциям предшествовал мастер-класс известного российского травматолога-ортопеда Константина Жердева, организованный для казахстанских коллег.

А в Алматы в НИИ кардиологии и внутренних болезней более чем 30 пациентам провели буквально "ювелирные" миниинвазивные операции на сердце для устранения сложных видов аритмии. Вмешательства проводили в рамках сотрудничества клиники с ведущими медцентрами стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2111556-slozhnuyu-operaciyu-na-serdce-proveli-19-letney-pavlodarke/

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