Сложную операцию на сердце провели 19-летней павлодарке

19-летняя павлодарка, находящаяся на 4 месяце беременности, попала на операционный стол в связи с редким пороком сердца. Врачи помогли будущей маме, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, у девушки еще в детстве был диагностирован редкий врожденный порок сердца. Раньше он не давал о себе знать, но во время беременности клапан перестал справляться и потребовалась операция.

Оперировать необходимо было в условиях искусственного кровообращения. Обычно в таких случаях приходится прерывать беременность, но павлодарские медики смогли спасти будущую маму и сохранить малыша. Сейчас девушка на 4 месяце беременности.

"Пациентка поступила с диагнозом "врожденный порок сердца". Моностворчатый аортальный клапан - очень редкий порок, который заключается в недоразвитости створок аортального клапана. Порок был диагностирован в детском возрасте.

Так как клапан выполнял свою функцию, показаний к операции не было. Вела активный образ жизни, занималась спортом. Течение заболевания осложнила беременность. Клапан перестал справляться со своей функцией, диагностирована недостаточность IV степени, возникла угроза жизни мамы и малыша", - рассказали в павлодарском кардиоцентре.

Учитывая все риски, решено было провести операцию Бенталла - де Боно и постараться сохранить ребенка.

"Риск в том, что во время операции подключается искусственное кровообращение, тело пациента охлаждается, а низкая температура угрожает жизни ребенка. Также идет снижение насыщения крови кислородом, питание тканей органов и систем страдает и может быть гипоксия плода. Поэтому необходимо было выполнить операцию в очень короткое время", - объяснили медики.

Команда хирургов провела протезирование аортального клапана биологическим протезом и реконструкцию корня и восходящего отдела аорты.

Операция длилась два часа, в условиях искусственного кровообращения - 80 минут. Она прошла успешно, беременность сохранена, будущую маму уже выписали домой. Процедуру провели в рамках ОСМС.

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