Очередное массовое отравление школьников произошло в Мангистау
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Ученики школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу обратились к медикам с жалобами на боли в животе. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Lada.kz.
Ученики общеобразовательной школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу вчера, 12 сентября, обратились к врачам с жалобами на боли в животе.
"Всем 16 ученикам провели пероральную регидратацию и инфузионную терапию. Все дети вернулись домой. Состояние здоровья школьников стабильное. Сегодня, 13 сентября, они пошли в школу", - заявили в управлении здравоохранения региона.
Специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.
Напомним, ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.
Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.
Затем количество пострадавших от пищевого отправления увеличилось до 300. Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2161015-ocherednoe-massovoe-otravlenie-shkolnikov-proizoshlo-v-mangistau/