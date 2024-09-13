Очередное массовое отравление школьников произошло в Мангистау

Ученики школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу обратились к медикам с жалобами на боли в животе. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Lada.kz.

Ученики общеобразовательной школы имени Жумагали Калдыгараева в селе Бейнеу вчера, 12 сентября, обратились к врачам с жалобами на боли в животе.

"Всем 16 ученикам провели пероральную регидратацию и инфузионную терапию. Все дети вернулись домой. Состояние здоровья школьников стабильное. Сегодня, 13 сентября, они пошли в школу", - заявили в управлении здравоохранения региона.

Специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

Напомним, ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

Затем количество пострадавших от пищевого отправления увеличилось до 300. Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы.