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Добрался ли "синдром белых легких" в Казахстан, рассказала глава Минздрава

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Мужчина в белом халате
Мужчина. Иллюстративное фото: Kinwun / Getty Images

Глава Минздрава сегодня на брифинге ответила на вопрос, почему казахстанцы длительно болеют. Она рассказала, связано ли это с новым "синдромом белых легких", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что в последнее время казахстанцы страдают от вируса, при котором наблюдается высокая температура, которая не сбивается. Сопровождается заболевание длительным кашлем до трех месяцев.

При этом они указали на то, что в соседнем Китае, с которым у нас безвиз, активно распространяется "синдром белых легких", и он сейчас фиксируется в США и Европе.

В этой связи он поинтересовались, можно ли сказать, что этот синдром добрался до Казахстана.

"В целом в сравнении с эпидпериодом прошлого года мы всплеска заболеваемости вирусными инфекциями не наблюдаем. Официально. Достаточно серьезный санитарный заслон есть на въезде в страну. Поэтому говорить о том, что сейчас появился какой-то новый вирусный тип инфекции в Казахстане мы пока не то, что не можем, не зафиксировано", - сказала Акмарал Альназарова.

По ее словам, у казахстанцев всегда есть возможность сдать ПЦР, чтобы понять какой вирус присутствует в организме и на уровне врача общей практики есть возможность получить консультацию.

Длительность же протекания болезни связан, по ее словам, в первую очередь с антибиотикорезистентностью.

"К сожалению, бесконтрольное потребление антибиотиков во всем мире этот вопрос достаточно актуальный. Мы сегодня видим и среди детей младшего возраста, которые поступают "тяжелыми" в отделения, не поддаются лечению никакими антибиотиками, которые сегодня есть... Современные антибиотики, третьего, четвертого, пятого ряда. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос в этом.

Второй вопрос - это все-таки вопрос правильного питания: к сожалению, молодежь питается не совсем качественно. Это тоже формирует наш иммунитет. Скорее всего, это тоже накладывается в целом на одну из причин такого продолжительного заболевания. Третье - это вопрос количества машин в городе, аллергические риниты, синуситы, также свойственные для жителей городского населения. Поэтому тут не одна причина, а в целом комплексно нужно этот вопрос рассматривать", - резюмировала министр.

Сегодня глава Минздрава также рассказала о смертельном случае из-за коклюша в Карагандинской области.

Добавим, как сообщали корреспонденты телеканала КТК еще в декабре прошлого года, в Китае зафиксировали резкий рост микоплазменной пневмонии. Болезнь поражает прежде всего детей. Причиной массового заражения недугом стали супербактерии, которые передаются воздушно-капельным путем.

Вспышку в Китае назвали "синдромом белых легких", так как на рентгеновских снимках пациентов видят светлые пятна. Болезнь к тому моменту уже проникла в Европу и США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2115507-dobralsya-li-sindrom-belyh-legkih-v-kazahstan-rasskazala-glava-minzdrava/

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