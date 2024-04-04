Наплывом детей с заболеваниями уха, горла и носа обеспокоены врачи Актобе

Маленьких пациентов с ЛОР-заболеваниями становится все больше в Актобе - в областной больнице все койки для таких заболевших забиты, передает сайт телеканала КТК.

Медики связывают это с прошедшей вспышкой кори. Считается, что осложненная инфекция приводит к серьезным проблемам ЛОР-органов.

"Хронические отиты на данный момент являются актуальной проблемой не только для Актюбинской области, но и для всех регионов Казахстана. Основная причина – это сейчас осложнение вирусной инфекции. Несвоевременное обращение пациентов. Не вовремя начатое лечение острых процессов", - сообщила завотделением Актюбинского медицинского центра Бибигуль Шагатаева.

По информации телеканала, в детской областной больнице сейчас все 28 коек для ЛОР-больных заняты. Ситуация такая, что после выписки одного пациента его место сразу же занимает другой.

Как говорят медики, в основном госпитализируют с хроническим отитом, который может привести к снижению или потере слуха. Врачи призывают не медлить с обращением к специалисту.

Тем не менее отмечается, что и пациентов с заболеваниями носа, горла и уха становится много среди взрослых.

Одна из главных причин распространения ЛОР-заболеваний – это прошедшая пандемия коронавируса и вспышка кори, считают специалисты.

"Я бы хотел отметить, что после кори действительно встречаются осложнения, такие как острый гнойный средний отит. Но если вовремя правильно пролечить, обычно бесследно проходит. Если вспомнить пандемию, которая у нас была, то там, конечно, последствия чуть-чуть сложные". - поделился своим мнением оториноларинголог Александр Тян.

Источник: КТК.

Напомним, что 2023 год стал годом завершения пандемии COVID-19. В Казахстане же этот период ознаменовался резкой вспышкой другого инфекционного заболевания. Корь стала главной болезнью в Казахстане в прошлом году.

В конце 2023 года Казахстан входил в тройку стран с самым большим числом выявленных случаев заражения корью, уступив лишь Йемену и Индии.

В декабре в Казахстане выявили два смертельных случая кори - умерли дети. 28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти. Позже их прокомментировали в Минздраве.