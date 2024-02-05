Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Возвращаются с осложнениями": онколог Алматы рассказал о лечении рака за границей

Опубликовано:

Пациентка держит телефон
Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководитель хирургической службы Алматинского онкоцентра Нурлан Балтаев рассказал, почему онкобольные казахстанцы предпочитают лечиться за границей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одна из причин, я думаю, что у нас в городе и среди медперсонала, возможно, и коммерческих организаций, есть аффилированные лица, которые предлагают лечение и, грубо говоря, делают бизнес на этом лечении.

Другая сторона – неудовлетворенность лечением у наших специалистов. Есть у нас онкологи-специалисты различного уровня. Я не скажу, что они все одинаковые, все хорошие. Важно попасть к хорошему специалисту", сообщил на брифинге РСК руководитель хирургической службы Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев.

Случается, что на первичном уровне пациенты попадают не к такого уровня онкологу, говорит спикер. После пациент делает вывод, что все казахстанские специалисты не обладают нужными знаниями, и уезжает за лечением за границу.

"Да, лет 10 назад технологии минимальной инвазивной или лучевой терапии были на шаг впереди (за рубежом - прим.ред.). Сейчас то, что делается у них, делается и у нас с абсолютно одинаковыми результатами и уровнем. Тут есть другая сторона медали.

Очень часто мы встречаем пациентов, которые уезжают за границу на лечение, они с такими осложнениями потом к нам приходят, которые приходится после них долечивать. Про это все молчат. Это очень большая проблема для нас. Потому что заграничные специалисты не несут никакой ответственности за лечение", - отметил спикер.

Нурлан Балтаев сообщил, что казахстанские онкологи, как и зарубежные специалисты, работают по единым протоколам.

"Другой вопрос: за большие деньги вам, конечно, персональную медсестру дадут, персонального врача дадут и условия сделают королевские. Вот и вся разница", - заключил Нурлан Балтаев.

Ранее, врач заявила, что экология Алматы влияет на развитие онкологии. Специалист сообщила, что было проведено множество исследований, которые доказали, что плохая среда, в которой живет человек, действительно влияет на развитие онкологического процесса.

Также казахстанский онколог назвал семь главных факторов риска развития рака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2059192-vozvraschayutsya-s-oslozhneniyami-onkolog-almaty-rasskazal-o-lechenii-raka-za-granitsey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.