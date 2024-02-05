"Возвращаются с осложнениями": онколог Алматы рассказал о лечении рака за границей

Руководитель хирургической службы Алматинского онкоцентра Нурлан Балтаев рассказал, почему онкобольные казахстанцы предпочитают лечиться за границей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одна из причин, я думаю, что у нас в городе и среди медперсонала, возможно, и коммерческих организаций, есть аффилированные лица, которые предлагают лечение и, грубо говоря, делают бизнес на этом лечении.

Другая сторона – неудовлетворенность лечением у наших специалистов. Есть у нас онкологи-специалисты различного уровня. Я не скажу, что они все одинаковые, все хорошие. Важно попасть к хорошему специалисту", – сообщил на брифинге РСК руководитель хирургической службы Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев.

Случается, что на первичном уровне пациенты попадают не к такого уровня онкологу, говорит спикер. После пациент делает вывод, что все казахстанские специалисты не обладают нужными знаниями, и уезжает за лечением за границу.

"Да, лет 10 назад технологии минимальной инвазивной или лучевой терапии были на шаг впереди (за рубежом - прим.ред.). Сейчас то, что делается у них, делается и у нас с абсолютно одинаковыми результатами и уровнем. Тут есть другая сторона медали.

Очень часто мы встречаем пациентов, которые уезжают за границу на лечение, они с такими осложнениями потом к нам приходят, которые приходится после них долечивать. Про это все молчат. Это очень большая проблема для нас. Потому что заграничные специалисты не несут никакой ответственности за лечение", - отметил спикер.

Нурлан Балтаев сообщил, что казахстанские онкологи, как и зарубежные специалисты, работают по единым протоколам.

"Другой вопрос: за большие деньги вам, конечно, персональную медсестру дадут, персонального врача дадут и условия сделают королевские. Вот и вся разница", - заключил Нурлан Балтаев.

Ранее, врач заявила, что экология Алматы влияет на развитие онкологии. Специалист сообщила, что было проведено множество исследований, которые доказали, что плохая среда, в которой живет человек, действительно влияет на развитие онкологического процесса.

Также казахстанский онколог назвал семь главных факторов риска развития рака.