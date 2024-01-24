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Алматинцы могут заболеть раком легкого из-за экологии, заявил онколог

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Смог в Алматы
Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экология Алматы влияет на развитие онкологии, об этом рассказала заведующая отделением онкогинекологии Алматинского онкоцентра Райхан Болатбекова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Было проведено множество исследований, которые доказали, что плохая среда, в которой живет человек, действительно влияет на развитие онкологического процесса. Это, в частности, касается рака легкого", - отметила Райхан Болатбекова во время брифинга на площадке РСК.

Сейчас на учете в Алматинском онкологическом центре состоит свыше 31 тысячи пациентов.

"По итогам 2023 года в городе Алматы выявлено и поставлено на учет 5491 пациент. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями осталась без изменения по сравнению с прошлым годом.

На первом месте - рак молочной железы 14,5% (794 случая). На втором - колоректальный рак 8,9% (489 случаев), на третьем - рак легкого 6% (332 случая)", - сообщил директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов.

На учете в онкоцентре состоит свыше 31 тысячи онкологических пациентов. Прирост составил 8,2%.

Ранее, казахстанский онколог назвал семь главных факторов риска развития рака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057266-almatintsy-mogut-zabolet-rakom-legkogo-iz-za-ekologii-zayavil-onkolog/

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