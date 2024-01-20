"Половая жизнь с 12-13 лет": родителей юных казахстанок призвали задуматься над прививкой от ВПЧ

Казахстанские врачи призвали родителей девочек задуматься над прививкой против вируса папилломы человека. Каждый год число заболевших раком шейки матки растет, передает сайт телеканала КТК.

По словам казахстанских врачей, рак шейки матки входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний в стране. Каждый год такой диагноз ставят почти 2 тысячам женщин в Казахстане.

Вакцинация по республике намечена на осень – ее проведут в два этапа. Задуматься о прививке призвали родителей 11-летних девочек, так как без их согласия уколы делать не будут. При этом казахстанские врачи бьют тревогу: ежегодно число женщин, заболевшим раком шейки матки, растет.

"Вакцина применяется уже более 10 лет, и, естественно, любые случаи каких-то осложнений не регистрируются. Данная вакцина – она уже зарекомендовала себя как эффективная. Такие страны, как Австралия, Италия, они уже в начале 2000-х годов заявили о том, что у них нет новых случаев рака шейки матки", – говорит руководитель Центра онкогинекологии КазНИИ онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов.

Ранее отечественные специалисты провели опрос и пришли к выводу, что прививку от ВПЧ следует делать девочкам именно в 11-летнем возрасте.

"Иммунитет должен выработаться у девочек до начала половой жизни, поэтому был выбран возраст именно 11 лет. Потому что, по опросам в Казахстане, девочки начинают жить половой жизнью с 12-13 лет. Поэтому для того, чтобы иммунитет выработался, нужно начинать вакцинировать до половой жизни. Если проводим две дозы, то эффект сохраняется всю жизнь", – отметил Кукубасов.

В будущем при помощи прививки защититься от рака шейки матки смогут и взрослые женщины. При этом, по словам врачей, никаких противопоказаний нет. Побочные реакции после вакцинации минимальны и стандартны. Это могут быть головокружение, болезненность в месте укола и небольшое повышение температуры.

Источник: КТК

На днях вакциной против ВПЧ в Казахстане предложили прививать не только девочек, но и мальчиков.

А в январе прошлого года министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в стране начнут прививать от вируса папилломы человека, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

О количестве вакцин, которые собирается приобрести Минздрав, информации пока нет.

Позже стало известно, что вакцинацию против ВПЧ планируют начать в Казахстане в 2024 году.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) – чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.