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Массовая вакцинация детей против кори начнется в Астане

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Девочке в маске делают прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images

Главный санврач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК сообщила, что в столице в этом месяце начнется массовая иммунизация младенцев от кори, передает корреспондент NUR.KZ

По словам Байсеновой, с 6 ноября в Астане планируется проведение дополнительной массовой иммунизации против кори для детей в возрасте от 6 до 10 месяцев. А с 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 до 4 лет.

"Иммунизация жизненно важна для ваших детей. Прививая, вы защищаете их от заболеваемости корью, отказываясь, вы рискуете здоровьем своих детей", - обратилась к родителям санврач. 

Глава Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова подтвердила, что ситуацию с заболеваемостью корью в столице остается нестабильной.

"С марта по сегодняшний день в стационарах получили лечение 1009 пациентов. Из них 788 дети до 18 лет. По состоянию на 3 ноября на стационарном лечении находится 261 пациентов, из них 183 - дети", - проинформировала Рустемова.

По данным УОЗ, высокая заболеваемость отмечается в организованных коллективах, включая детсады, школы, вузы, медорганизации и воинские части. В 96% заболеваемость зарегистрирована среди непривитых детей и взрослых с неизвестным прививочным статусом.

Напомним, в середине октября УОЗ Астаны уже сообщал, что эпидситуацию с корью в столице нестабильна. Позже стало известно, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар - инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

В начале месяца в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2044074-massovaya-vaktsinatsiya-detey-protiv-kori-nachnetsya-v-astane/

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