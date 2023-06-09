Алматинцы стали чаще обращаться в "скорую"

Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы из-за сильной жары количество звонков в станцию скорой помощи возросло до двух тысяч в сутки. Горожане жалуются на головокружение и повышенное давление, передает Almaty.tv.

Как отмечают корреспонденты телеканала, в жаркую погоду только одна бригада скорой помощи принимает около 20 вызовов в день. Жители Алматы жалуются на такие симптомы, как головокружение, повышенное или пониженное давление.

В свою очередь врачи говорят, что нельзя недооценивать признаки перегревания организма, поскольку последствия могут привести к летальному исходу.

"За последние дни увеличились вызовы, связанные с головокружением и гипотонией из-за сильной жары. В группе риска – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и дети. Этим категориям граждан не стоит долго находиться на открытых солнечных участках и носить темную, и синтетическую одежду", – отметил врач скорой помощи Акжан Бадаев.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем прогреется до +35…+37 градусов, а ночью – до +20…+25 градусов.

"В целом, погода на территории Алматы и Алматинской области ожидается в пределах нормы. В отдельные дни возможно повышение температуры на более чем 35 градусов. Аномальную жару наши специалисты прогнозируют в июле и августе", – рассказала инженер-синоптик РПГ "Казгидромет" Гультансык Медеуова.

Также врачи отмечают, что некоторые симптомы солнечного удара можно спутать с признаками инсульта, сильной аллергии на определенные лекарства или острой бактериальной инфекцией. Они предупредили, что все эти состояния могут быть крайне опасны. Поэтому при обнаружении их признаков нужно вызвать скорую помощь.

Добавим, что в Алматы сегодня ожидается жаркий и солнечный день, однако возможна переменная облачность. Столбики термометров днем покажут +35…+37 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Кроме того, по информации на сайте УОЗ города Алматы, в жаркие летние дни казахстанцам необходимо беречь себя от воздействия ультрафиолетовых лучей. В жару стоит сократить физические нагрузки, дольше оставаться в прохладном помещении, пить много воды, носить свободную одежду из натуральных тканей и покрывать голову панамой или кепкой.

Избегать прогулок под солнцем в жаркие часы – с 11:00 до 15:00, больше находиться в прохладном помещении.

Если все-таки солнечный удар случился, первое, что необходимо сделать, это обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен, сняв лишнюю, мешающую одежду. Если есть возможность, то нужно охладиться с помощью воды: сделать из мокрого полотенца или салфетки компресс на голову или принять душ.

Если состояние не улучшается, то необходимо вызвать скорую помощь или самим доставить пострадавшего в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024025-almatintsy-stali-chasche-obraschatsya-v-skoruyu/