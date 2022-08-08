Сложнейшую операцию на сердце 4-месячному младенцу провели алматинские кардиохирурги

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Кардиохирурги Центра перинатологии и детской кардиохирургии провели сложнейшую операцию четырехмесячному ребенку с редким врожденным пороком сердца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

По словам врача Кайрата Куатбекова, который провел операцию, трехпредсердное сердце – это редкий врожденный порок сердца, который характеризуется наличием в полости предсердия фиброзно-мышечной мембраны, разделяющей его на две части.

"В нашем случае трехпредсердное сердце сочеталось с 90% аномальным дренажем правых легочных вен. Ребенок срочно нуждался в хирургическом вмешательстве. Мы провели ему высокотехнологичную операцию, длилась она два часа. Во время операции мы провели резекцию мембраны из полости легочного предсердия. Операция прошла успешно. Ребенок уже готовится к выписке", – рассказал кардиохирург.

С начала года кардиологами Центра перинатологии и детской кардиохирургии проведено более 100 операций, из них 53 – детям до года в рамках ОСМС.

Ранее алматинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1982233-slozhneyshuyu-operatsiyu-na-serdtse-4-mesyachnomu-mladentsu-proveli-almatinskie-kardiohirurgi/