Алматинские врачи впервые провели эмболизацию вен малого таза

Хирурги проводят эмболизацию. Фото: пресс-служба ЦГКБ

Впервые на базе Центральной городской клинической больницы рентген-хирург Султан Илиев совместно с эндоваскулярным хирургом Кастером Байжанулы провели эмболизацию вен малого таза 30-летней девушке, которая продолжительное время страдала варикозным расширением вен малого таза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

Отмечается, что варикозное расширение вен малого таза развивается у женщин в фертильном возрасте. Это расширение сосудов, через которые кровь оттекает от половых органов. При этом заболевании вены расширяются более чем до 10 мм в диаметре, что вызывает сдавливание нервных окончаний и боль.

Варикозная болезнь малого таза в последнее время становится довольно распространенным заболеванием у женщин и встречается в 15-20% случаев.

Как пояснили в ЦГКБ, эмболизация вен малого таза – это лечение, направленное на склеивание варикозных вен яичников и таза, которые могут вызывать синдром хронической тазовой боли.

"Распространенность варикозного расширения вен малого таза увеличивается пропорционально возрасту. Наиболее часто патология тазовых вен диагностируется в репродуктивном периоде у пациенток в возрастной группе 25-45 лет. Эмболизация вен малого таза – это одна из современных инновационных методик, которая заключается в высокой скорости проведения процедуры, она занимает всего 20-30 минут. Для эмболизации сосудов малого таза применяется местная анестезия, благодаря чему пациент восстанавливается сразу же. Например, наша пациентка уже через час могла самостоятельно передвигаться", – рассказал Султан Илиев.

Хирург отметил, что через один-два месяца после эмболизации у пациентки восстановится детородная функция, исчезнут боли в области малого таза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1974063-almatinskie-vrachi-vpervye-proveli-embolizatsiyu-ven-malogo-taza/