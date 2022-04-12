Алматинские врачи успешно удалили 69-летней женщине опухоль спинного мозга

Врачи на операции. Фото: пресс-служба ЦГКБ

В Центральной городской клинической больнице в рамках ОСМС впервые была проведена высокотехнологичная операция по удалению опухоли спинного мозга с помощью системы интраоперационного нейромониторирования, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу ЦГКБ.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Марата Алматова, данная система позволяет максимально обезопасить пациента от возможных поражений здоровых нервных структур во время операции, а также дает дополнительные возможности нейрохирургу для контроля за манипуляциями во время операции.

"Перед началом операции мы устанавливаем специальные электроды в мышцы и в функционально-значимые зоны пациента, которые подключаются к интраоперационному нейромониторингу. В результате мы видим все функциональные особенности во время операции. Данная система используется при всех нейрохирургических операциях, когда есть непосредственный риск повреждения нервной системы", – отметил врач.

Операция была проведена 69-летней пациентке с диагнозом: "Интрадуральная, экстрамедуллярная опухоль спинного мозга на уровне 6 и 7 грудных позвонков".

Как правило, самые частые симптомы опухолей спинного мозга – это боли и неврологические нарушения, например, нарушения чувствительности, слабость в конечностях, тазовые нарушения и нарушения половых функций, пояснил Марат Алматов.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. По словам самой пациентки, с каждым днем ей становится лучше. Врач подчеркнул, что она имеет все шансы вернуться к полноценной жизни.

Ранее врачи из Алматы успешно провели сложную операцию и спасли 94-летнюю бабушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1964663-almatinskie-vrachi-uspeshno-udalili-69-letney-zhenschine-opuhol-spinnogo-mozga/