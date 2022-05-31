Британские врачи выпустили рекомендации в связи с увеличением заболеваний оспой обезьян

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) выпустило рекомендации для людей, заболевших оспой обезьян, и тех, кто может контактировать с ними, передает Sky News.

Людям, заболевшим оспой обезьян, настоятельно рекомендуется не контактировать с окружающими, пока поражения на их коже не сойдут.

Кроме того, в течение последующих восьми недель после заражения им необходимо пользоваться презервативами.

В рекомендациях также сказано, что следует обращать внимание на появление необычных язв или высыпаний на коже. Вирус оспы обезьян может продолжительное время оставаться на полотенцах или простынях.

Наиболее подверженная заболеванию группа людей - мужчины нетрадиционной ориентации. Однако, по словам эксперта ВОЗ Розамунд Льюис, заразиться может каждый, вне зависимости от сексуальной ориентации.

В Великобритании с 7 мая у 179 человек подтвердилось заболевание оспой обезьян. Из них четыре случая зафиксировали в Шотландии, два - в Северной Ирландии и один - в Уэльсе.

Тем временем нигерийский Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC) сообщил о первой в стране смерти от оспы обезьян. Умершим оказался 40-летний мужчина, принимавший подавляющие иммунитет лекарства.

Вирус оспы обезьян передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период в среднем длится от шести до 13 дней. В некоторых случаях может варьироваться от пяти дней до трех недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971770-britanskie-vrachi-vypustili-rekomendatsii-v-svyazi-s-uvelicheniem-zabolevaniy-ospoy-obezyan/