Вред от регулярного приема парацетамола назвали ученые

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Ученые из Шотландии в ходе исследования пришли к выводу, что регулярный прием парацетамола увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта у людей с повышенным артериальным давлением, передает British Heart Foundation.

В исследовании ученых Эдинбургского Университета приняли участие 110 человек. Их разделили на две группы. У каждого из участников в анамнезе высокое кровяное давление. Одним давали по грамму парацетамола четырежды в день, что является стандартной дозой для пациентов с таким диагнозом.

Другие принимали плацебо.

У тех, кому был прописан парацетамол, впоследствии наблюдалось повышенное кровяное давление. Но когда они перестали принимать этот препарат, их давление вернулось в исходное состояние.

Регулярный прием парацетамола способствует повышению риска сердечных заболеваний и инсульта примерно на 20 процентов.

Авторы исследования призвали пересмотреть рекомендации по назначению парацетамола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1955466-vred-ot-regulyarnogo-priema-paratsetamola-nazvali-uchenye/