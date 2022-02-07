Врач из Германии назвал четыре фактора, которые разрушают кровеносные сосуды

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Врач из Германии назвал четыре фактора, которые способствуют разрушению кровеносных сосудов, передает Focus.

Первым фактором является курение. Никотин способствует сужению сосудов, из-за чего некоторые участки тела плохо снабжаются кровью.

"[Курение] атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", - говорит глава медицинского Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

Внутреннюю стенку сосудов также повреждает высокий уровень сахара в крови.

Не менее губительными для сосудов являются высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина. В последнем случае образуются островки, которые затвердевают в артериях.

По словам Халле, существуют также четыре фактора, которые способствуют улучшению здоровья артерий. Нужно вести активный образ жизни, поддерживать нормальный вес тела, отдавать предпочтение ненасыщенным жирным кислотам и добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954849-vrach-iz-germanii-nazval-chetyre-faktora-kotorye-razrushayut-krovenosnye-sosudy/