Врачи США впервые в истории успешно пересадили две почки свиньи человеку

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Американские врачи впервые в истории успешно пересадили человеку сразу две почки свиньи. Для трансплантации геном животного отредактировали, удалив участки, вызывающие отторжение со стороны иммунной системы человека, передает American Journal of Transplantation.

Иммунитет человека отвергает чужеродные органы, поэтому медикам не удавалось трансплантировать органы животных. Решить эту проблему удалось после того, как генетики смогли убрать ген, отвечающий за распознавание "свой-чужой".

Вначале врачи пересадили сердце свиньи бабуину, затем эту операцию провели смертельно больному пациенту.

Теперь медики смогли пересадить сразу две почки свиньи мужчине с умершим мозгом.

Пациент впал в кому и не успел пожертвовать свое тело и органы науке, но ученым удалось получить согласие его родственников на проведение экспериментальной операции.

Пересадка прошла успешно, спустя полчаса после операции свиные почки начали очищать кровь от токсинов. Специалисты еще три дня наблюдали за работой органов и не обнаружили ничего подозрительного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1952289-vrachi-ssha-vpervye-v-istorii-uspeshno-peresadili-dve-pochki-svini-cheloveku/