Врачи в США впервые успешно пересадили свиное сердце человеку

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Мужчине из США было успешно пересажено сердце генетически модифицированной свиньи, передает The New York Times.

Житель Мэриленда 57-летний Дэвид Беннет-старший страдал опасным для жизни заболеванием сердца.

Врачами Медицинского Центра Университета Мэриленда в пятницу была успешно проведена восьмичасовая операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи.

После этого Беннета-старшего подключили к аппарату искусственного кровообращения. Новый орган, по словам врачей, начал функционировать, поэтому пациента могут снять с аппарата уже во вторник. Тем не менее он находится под пристальным наблюдением врачей.

"Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний шанс", - сказал 57-летний Беннет перед операцией.

Радует факт, что организм мужчины не отторгает новый орган. И первые 48 часов прошли для пациента без происшествий.

Как утверждают врачи, полученные результаты дают надежду на выздоровление тысячам пациентам вроде Беннета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1950377-vrachi-v-ssha-vpervye-uspeshno-peresadili-svinoe-serdtse-cheloveku/