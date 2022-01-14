Как справиться с тревогой и паническими атаками, рассказала врач из Нур-Султана

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В последнее время многие люди испытывают стресс, проявляются тревожные состояния. Как справляться с тревогой и паникой, рассказала врач ЗОЖ Городской поликлиники №15 Гюзель Егинбай, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

У многих казахстанцев возникают не только стресс и кратковременное тревожное состояние, но и панические атаки, отметила врач Гюзель Егинбай.

"Панические атаки наступают внезапно, часто сопровождаются беспричинными приступами тяжелой тревоги. Могут возникнуть учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, тошнота. Страх очень быстро нарастает. Может быть страх смерти, страх сойти с ума или потерять контроль над собой. Это может сильно деморализовать человека, возникает отчаяние", – добавила она.

По словам врача, как только человек понимает, что наступила паническая атака, или даже просто обычная тревога, стресс, ему следует отвлечься. При первых приступах таких состояний нужно дышать по тактам: четыре на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Доктор также рекомендует сконцентрироваться на позитивном настрое, послушать любимую музыку, почитать книгу, помедитировать.

"Многие психологи советуют массировать мочки ушей, сжимать и разжимать ладони – это даст работу мышцам и поможет вновь "ощутить" свое тело, а для того, чтобы задействовать вкусовые рецепторы, можно положить в рот конфетку или леденец", – добавила эксперт.

При возникновении тревоги или панической атаки Гюзель Егинбай рекомендует обратиться к психологам или психотерапевтам.

Ранее врач-психиатр Виктор Ханыков заявил, что вакцинация поможет не только защитить организм от заболевания, но и снизить тревожность из-за COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1951148-kak-spravitsya-s-trevogoy-i-panicheskimi-atakami-rasskazala-vrach-iz-nur-sultana/