Кардиолог предупредила о неожиданных последствиях отказа от курения

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Специалист рассказала, каких последствий ожидать, если отказаться от курения, передает РИА Новости.

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что при курении человек перестает чувствовать тревожность. Так как в сигаретах содержится никотин.

Поэтому когда человек бросает эту вредную привычку, он сталкивается с проблемами с пульсом и давлением.

"Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем", - сказала Кореневич.

В этом случае может помочь физическая активность.

При этом кардиолог подчеркнула, что вреда организму от отказа курения нет. Наоборот это сыграет на пользу человеку, который пристрастился к никотину.

Отказ от курения также снижает риск инфаркта и инсульта.

Напомним, онкоуролог рассказала о влиянии курения на развитие рака мочевого пузыря.

Также мы писали, как избавиться от этой вредной привычки в домашних условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1948679-kardiolog-predupredila-o-neozhidannyh-posledstviyah-otkaza-ot-kureniya/