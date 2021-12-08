Почему с наступлением холодов болят суставы и ломит кости, рассказала врач из Алматы

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Резкая амплитуда температур обостряет заболевание опорно-двигательного аппарата, поэтому с наступлением холодов люди чаще жалуются на боли в суставах, рассказала Асыл Даулетиярова, заведующая отделением общей практики городской поликлиники №2 города Алматы.

Как отметила врач общей практики Асыл Даулетиярова, наиболее частыми симптомами воспаления суставов является боль. При воспалении суставов также может появляться жар и отек, несколько реже наблюдается покраснение кожи в области сустава. Артрит может поражать суставы конечностей или суставы центральной части скелета, например, позвоночник или таз.

"С наступлением холодов многие жалуются на боли в суставах. И действительно, повышенная влажность из-за осадков, резкая амплитуда температур и холодный ветер только обостряют заболевания опорно- двигательного аппарата", – пояснила эксперт.

Если у человека заболели суставы, то лучше не заниматься самолечением, а обратиться к ревматологу, который определит точную причину боли и назначит лечение, подчеркнула врач.

"Надо беречь суставы от травм и перегрузок. Большую пользу может оказать и специальная лечебная гимнастика. Правильно подобранные физические упражнения способны не только остановить болезнь, но даже стимулировать рост истонченного хряща, поскольку они улучшают кровоснабжение окружающих сустав, мышц и тканей, обеспечивают хрящи кислородом и восстанавливают обменные процессы", – посоветовала Асыл Даулетиярова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1945506-pochemu-s-nastupleniem-holodov-bolyat-sustavy-i-lomit-kosti-rasskazala-vrach-iz-almaty/