Травматолог рассказал о причинах болей в спине

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Травматолог-ортопед рассказал о причинах и последствиях болей в спине, передает Sputnik Россия.

Главные функции позвоночника - опорная, защитная, амортизационная и двигательная. Боль в спине может быть следствием различных причин. К примеру, из-за плохой осанки, резкого движения или резкой нагрузки, которые привели к недомоганию, или когда слишком резко повернулся.

Еще одной причиной болей в спине является плоскостопие.

"Из-за плоскостопия центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника", - говорит травматолог-ортопед высшей категории, вертебролог Максим Гончаров.

Также немало и таких, которые с возрастом сталкиваются с остеохондрозом. Диагноз может привести к нарушению кровоснабжения мозга, межпозвонковой грыже и радикулиту. Улучшить состояние помогают физические упражнения. Но с ними тоже следует быть осторожнее.

"Например, перед тем, как начать заниматься бегом, нужно провести исследование стоп на плоскостопие и компенсировать его стельками нужного типа - спортивными и для повседневной обычной ходьбы, но изготовленными исключительно индивидуально", - объяснил врач.

Он добавил, что после этого стоит выбрать бег в качестве вида спорта. Такой же подход рекомендуется и тем, кто занимается на велотренажере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942212-travmatolog-rasskazal-o-prichinah-boley-v-spine/