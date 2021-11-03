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Врач рассказала о тяжелых последствиях недолеченного гриппа, передает Sputnik Россия.

"Грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа", - говорит терапевт, гематолог Диана Ким.

Среди других возможных последствий - заболевания почек, различные аутоиммунные болезни, как тромбоцитопения или поражение суставов. Поэтому рекомендуется сдать анализ мочи.

"Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови, - ред.), и поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной. Еще одно, не такое частое осложнение - поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга, - ред.)", - объяснила Ким.

Осложнения дают о себе знать в течение месяца после перенесенного гриппа. Причины - ранний выход на работу или дисбаланс иммунной системы. Поэтому рекомендуется пролечиться до конца и только потом возвращаться к рабочим делам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940279-vrach-rasskazala-o-tyazhelyh-posledstviyah-nedolechennogo-grippa/