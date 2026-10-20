Оспу обезьян подтвердили у пяти пациентов в России

В России оспу обезьян подтвердили у пяти пациентов Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В Клинической инфекционной больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге заявили, что у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян, подтвердилось заболевание.

В медучреждении заявили, что пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, лечение продолжается.

В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры для выявления инфекции. В ведомстве также добавили, что тест-системы для выявления оспы обезьян, в том числе ее новых вариантов, в России есть в достаточном количестве.

Ранее мы писали, что в России начали эпидемиологическое расследование из-за возможных случаев оспы обезьян. Пять человек были госпитализированы. В Минздраве РК не исключили вероятность завоза оспы обезьян в Казахстан. Контроль на пунктах пропуска усилили. Позже представители Министерства здравоохранения РК и опытные инфекционисты высказались о рисках завоза оспы обезьян в Казахстан из России.

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