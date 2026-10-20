Оспу обезьян подтвердили у пяти пациентов в России
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В России оспу обезьян подтвердили у пяти пациентов Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
В Клинической инфекционной больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге заявили, что у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян, подтвердилось заболевание.
В медучреждении заявили, что пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, лечение продолжается.
В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры для выявления инфекции. В ведомстве также добавили, что тест-системы для выявления оспы обезьян, в том числе ее новых вариантов, в России есть в достаточном количестве.
Ранее мы писали, что в России начали эпидемиологическое расследование из-за возможных случаев оспы обезьян. Пять человек были госпитализированы.
В Минздраве РК не исключили вероятность завоза оспы обезьян в Казахстан. Контроль на пунктах пропуска усилили. Позже представители Министерства здравоохранения РК и опытные инфекционисты высказались о рисках завоза оспы обезьян в Казахстан из России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2445024-ospu-obezyan-podtverdili-u-pyati-pacientov-v-rossii/
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