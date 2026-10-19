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      Самат Каримов
      Выпускающий редактор

      "Напоминает грипп": медики предупредили казахстанцев на фоне риска завоза оспы обезьян в страну

      Опубликовано:

      Медик держит пробирку с подписью "Оспа обезьян"
      Медик держит пробирку с подписью "Оспа обезьян". Иллюстративное фото: David Talukdar/Getty Images

      Представители Министерства здравоохранения РК и опытные инфекционисты высказались о рисках завоза оспы обезьян в Казахстан из России, сообщает сайт телеканала КТК.

      Как отмечает телеканал, Россия снова оказалась в центре внимания из-за возможной вспышки опасной болезни. На этот раз речь идет об оспе обезьян. В двух регионах страны госпитализированы 10 человек.

      Все они могли контактировать с лицами, предположительно, инфицированными этим редким вирусным заболеванием. Выдано предписание на проведение дезинфекции. В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

      Как говорят медики, поначалу особо опасная инфекция может напоминать другие менее серьезные болезни. Передается оспа обезьян от животного к человеку, а также между людьми.

      "Первые симптомы могут появляться через 21 день после начала контакта с заболевшим. Первые симптомы могут быть как при любом простудном заболевании, то есть: температура, головная боль, боли в мышцах. То есть напоминает грипп", - рассказала доктор медицинских наук Ляззат Ералиева.

      По данным медиков, после этого увеличиваются лимфоузлы и появляется характерная сыпь на лице, ладонях и стопах. Она как раз таки и является основным признаком опасной болезни. С течением времени покраснения превращаются в везикулы, или, другими словами, однокамерные пузырьки.

      Тем временем в Минздраве нашей страны допускают завоз оспы обезьян в Казахстан.

      "В связи с регистрацией случаев заболевания в отдельных странах мира, учитывая активные транспортные связи, вероятность завоза инфекции на территорию Республики Казахстан не исключается.

      Вместе с тем риск ее широкого распространения среди населения Казахстана оценивается как низкий - с учетом особенности передачи возбудителя", - прокомментировала главный эксперт управления контроля за особо опасными инфекциями Минздрава РК Айжан Жукенова.

      Смертность от особо опасной инфекции достигает 10%. При этом специфического лечения нет - врачи борются только с симптомами заболевания.

      "Если раньше заражались в основном от обезьян, при контакте с обезьянами или мясом обезьян, то сейчас инфекция стала передаваться уже от человека к человеку в основном. Конечно, путь - это контакт, но в том числе и в основном это половой, сексуальный контакт у мужчин-гомосексуалистов", - прокомментировал профессор кафедры инфекционных болезней Казахстанско-российского медицинского университета Андрей Дмитровский.

      Вместе с тем случаев заражения оспой обезьян в Казахстане пока не выявлено. Однако в отечественном Минздраве за ситуацией в мире внимательно следят и, в случае чего, готовы оказать бой заразе.

      Источник: КТК

      Ранее мы писали, что в России начали эпидемиологическое расследование из-за возможных случаев оспы обезьян. Пять человек были госпитализированы.

      В Минздраве РК не исключили вероятность завоза оспы обезьян в Казахстан. Контроль на пунктах пропуска усилили.

      По данным министерства, оспа обезьян - вирусное заболевание, вызываемое вирусом MPXV. Инфекция передается преимущественно при тесном физическом контакте с инфицированным человеком, в том числе при контакте с кожными высыпаниями и биологическими жидкостями.

      Также заражение возможно через загрязненные одежду, постельное белье и другие предметы, а также при контакте с инфицированными животными. К характерным симптомам относятся повышение температуры тела, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь.

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      "Напоминает грипп": медики предупредили казахстанцев на фоне риска завоза оспы обезьян в страну

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