Пациентка умерла после пластической операции в Астане

Два трагических инцидента произошло в Астане - после пластической операции одна пациентка впала в кому, другая - умерла. В Минздраве считают, что случаи могут быть связаны, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, оба случая произошли еще несколько месяцев назад. Так, в начале лета в столице скончалась пациента частной клиники - женщине делали септоринопластику. А недавно стало известно, что еще весной пациентка другой клиники после такой же операции впала в кому. Предполагается, что операции в обоих случаях проводил один хирург.

По данным телеканала, в первом случае медорганизация проводила хирургические операции без специального разрешения. Эту клинику уже лишили лицензии.

Во втором случае саму клинику, где прошла операция, еще даже не проверяли.

В комитете медицинского и фармконтроля заявили, что не могут этого сделать, потому что у медорганизации есть право провести независимую экспертизу. Теперь в ведомстве заявляют, что ждать больше не будут.

"Родственники говорят, что один и тот же доктор, но я лично не связывался: мы не имеем права связываться ни с субъектом, ни с родственниками. Пока мы не заведем проверку, не зайдем и не убедимся, что точно тот же доктор.

К сожалению, они не создали независимую экспертную комиссию; различными отговорками, письмами они пишут: завтра-завтра, вот создаем, вот собираем. И так мы дотянули сегодня до октября месяца, дальше ждать мы не намерены", - заявил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлан Айманов.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Костанае жительница попала в реанимацию после липосакции. У нее диагностировали перитонит - воспаление брюшной полости. Врачам пришлось вывести кишечник женщины наружу.

А в Алматы женщина впала в кому после укола, сделанного в поликлинике. В городской поликлинике сообщили, что у пациентки произошел анафилактический шок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.