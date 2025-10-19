Мясо птицы проверили на наличие сальмонеллы: заявление акимата Алматинской области

В акимате Алматинской области рассказали о результатах проверки продукции одной из местных птицефабрик на предмет наличия в мясе палочки сальмонеллы, передает NUR.KZ.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматинской области рассказали о результатх экспертизы Республиканской ветеринарный лаборатории в отношении продукции одного из местных ТОО. Сообщается, что палочки сальмонеллы в мясе не обнаружена.

"Продукция ТОО соответствует требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и технического регламента "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".

На предприятии проводится усиленный ветеринарно-санитарный контроль в целях обеспечения безопасности пищевой продукции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас выполняются дополнительные лабораторные исследования для подтверждения соответствия санитарным и микробиологическим требованиям.

"Предприятие работает в штатном режиме, усилило внутренний контроль качества, санитарную обработку оборудования и профилактические мероприятия. Угрозы для населения нет. Ситуация находится под контролем областной ветеринарной службы", - добавили в акимате.

В июне текущего года в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

После этого выяснилось, что сальмонеллез выявили у отравившихся в ресторане Павлодара.

