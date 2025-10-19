Мясо птицы проверили на наличие сальмонеллы: заявление акимата Алматинской области
Опубликовано:
В акимате Алматинской области рассказали о результатах проверки продукции одной из местных птицефабрик на предмет наличия в мясе палочки сальмонеллы, передает NUR.KZ.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматинской области рассказали о результатх экспертизы Республиканской ветеринарный лаборатории в отношении продукции одного из местных ТОО. Сообщается, что палочки сальмонеллы в мясе не обнаружена.
"Продукция ТОО соответствует требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и технического регламента "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
На предприятии проводится усиленный ветеринарно-санитарный контроль в целях обеспечения безопасности пищевой продукции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас выполняются дополнительные лабораторные исследования для подтверждения соответствия санитарным и микробиологическим требованиям.
"Предприятие работает в штатном режиме, усилило внутренний контроль качества, санитарную обработку оборудования и профилактические мероприятия. Угрозы для населения нет. Ситуация находится под контролем областной ветеринарной службы", - добавили в акимате.
В июне текущего года в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.
После этого выяснилось, что сальмонеллез выявили у отравившихся в ресторане Павлодара.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2298822-myaso-pticy-proverili-na-nalichie-salmonelly-zayavlenie-akimata-almatinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах