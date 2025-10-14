Казахстанец на спор проглотил 26 ручек и попал в больницу
С необычным случаем столкнулись врачи в Шымкенте - в больницу попал 38-летний мужчина, который на спорт проглотил 26 ручек, передает Otyrar.kz.
Как рассказали изданию в управлении здравоохранения, мужчина поспорил с другом и на спор проглотил 26 ручек подряд. Спустя некоторое время он почувствовал сильную боль в желудке и кишечнике и был доставлен в городскую клиническую больницу №1.
При обследовании 38-летнего пациента врачи обнаружили в его желудке множество посторонних предметов. Специалисты провели эндоскопическую операцию (без разрезов) и успешно удалили все 26 ручек.
Сейчас состояние шымкентца оценивается как удовлетворительное, его уже выписали из больницы.
Медики призывают граждан не совершать действия представляющие опасность для здоровья и особенно не глотать посторонние предметы намеренно.
Напомним, в августе в Караганде полуторагодовалый малыш проглотил 22 магнитных шарика. С сильной болью в животе и температурой его доставили в больницу, врачам удалось спасти ребенка.
А до этого в Костанае похожая история закончилась трагически - трехлетний мальчик проглотил 10 магнитных шариков и умер в больнице. Его мать подала иск против медучреждения и потребовала за смерть сына 40 млн тенге.
