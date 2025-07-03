Минимум на 50% повысить цены на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки призывает ВОЗ

ВОЗ призвала страны до 2035 года повысить цены на вредную продукцию как минимум на 50% для борьбы с хроническими заболеваниями и привлечения дополнительных поступлений в госбюджет, передает NUR.KZ.

Как сообщили на официальном сайте, такая инициатива Всемирной организации здравоохранения называется "3 на 35". Это ответ на острую нехватку ресурсов в системах здравоохранения в результате распространения неинфекционных заболеваний (НИЗ), сокращения внешней помощи и роста государственного долга стран.

Сообщается, что эпидемия НИЗ во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков. Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет, вызывают более 75% смертей в мире.

Как отмечается в опубликованном недавно докладе, однократное увеличение цен на такую продукцию на 50% позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 млн человек.

"Налоги на цели здравоохранения - один из самых эффективных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении. Они позволяют сократить потребление вредной продукции и получить дополнительные доходы, которые государство может реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту. Настало время действовать", - заявил помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам укрепления здоровья населения, профилактики и контроля заболеваний Джереми Фаррар.

В том, что более высокие налоги на вредную продукцию снижают ее потребление и увеличивают доходную часть бюджета, убедились правительства самых разных стран - от Колумбии до Южной Африки. Тем не менее во многих странах сохраняются налоговые стимулы для производителей такой продукции, в том числе табачных изделий.

"ВОЗ призывает страны, гражданское общество и партнеров в области развития поддержать инициативу "3 на 35" и взять курс на рациональное и эффективное налогообложение в целях защиты здоровья и ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития", - резюмировали в организации.

Ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что Всемирная организация здравоохранения в мае приняла соглашение о действиях в случаях пандемий. Документ был согласован после трех лет переговоров, начавшихся на фоне пандемии COVID-19.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила, что смертность от гепатита может повыситься в этом десятилетии.