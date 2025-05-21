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ВОЗ приняла историческое соглашение по борьбе с пандемиями. Страны договаривались о нем три года

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Здание ВОЗ в Женеве
Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла во вторник, 20 мая, соглашение о действиях в случаях пандемий. Документ был согласован после трех лет переговоров, начавшихся на фоне пандемии COVID-19.

В итоге соглашение поддержали 124 страны. Еще 11 государств, в том числе Россия, Словакия, Польша, Израиль, Иран и Италия, воздержались от голосования.

Соглашение было одобрено во время​ 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.

Документ направлен на устранение неравенства в предотвращении, подготовке и реагировании на пандемии и, в частности, затрагивает вопросы разработки лекарств, вакцин и медицинских средств — с учетом уроков пандемии Covid-19.

Как следует из заявления на сайте ВОЗ, цель соглашения — укрепление сотрудничества между странами, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

«Тем самым правительства стран мира содействуют утверждению принципа справедливости, укреплению здоровья и защите своих стран, а также всего мирового сообщества от угроз, связанных с распространением патогенов и вирусов, обладающих пандемическим потенциалом», — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Соглашение было принято на фоне противодействия Словакии. Как передает агентство Reuters, 19 мая, в день начала ассамблеи, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена заблокировать принятие договора, потребовав проведения голосования в ВОЗ.

За него должны были отдать голоса две трети из 194 стран-участниц организации. Но во время голосования у проекта соглашения не нашлось противников: против не проголосовал никто, 11 стран, в том числе Россия и Словакия, воздержались.

Однако, как отмечает Reuters, для вступления соглашения в силу может потребоваться до двух лет. Сначала страны должны договориться о приложении по обмену патогенами, после чего им предстоит ратифицировать соглашение.

Как страны-участницы ВОЗ собираются противостоять пандемиям?

Согласно проекту соглашения, страны обязуются создать систему по обеспечению доступа к патогенам, способным вызвать пандемию, и обмену вакцинами, тестами и методами лечения (PABS).

Из пресс-релиза ВОЗ следует, что ключевую роль в обеспечении доступа к медицинским средствам по борьбе с пандемиями будут играть участники PABS из числа производителей фармацевтической продукции.

Каждый из них будет предоставлять ВОЗ до 20% выпускаемых им вакцин, лекарственных препаратов и средств диагностики для противодействия патогену. Эти ресурсы, в свою очередь, будут распределяться между странами в зависимости от уровня угрозы для здоровья населения и потребностей систем общественного здравоохранения.

Обсуждение соглашения происходило в напряженной атмосфере, отмечает агентство AFP. В частности, как согласно агентству, в ходе переговоров возникли разногласия между богатыми и развивающимися государствами — последние чувствовали себя отрезанными от доступа к вакцинам в период пандемии COVID-19.

Кроме того, документ подвергся критике со стороны тех, кто опасался, что он может посягнуть на государственный суверенитет стран-участниц. На такую угрозу ссылался, в частности, премьер Фицо — он прежде много критиковал власти Словакии за их действия во время пандемии Covid-19 и отказался вакцинироваться от ковида.

Чтобы соглашение можно было ратифицировать, странам необходимо до мая 2026 года согласовать детали механизма работы PABS.

Соглашение вступит в силу после его ратификации 60 странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247120-voz-prinyala-istoricheskoe-soglashenie-po-borbe-s-pandemiyami-strany-dogovarivalis-o-nem-tri-goda/

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