Детей без прививок отказываются брать в детский сад, пожаловались казахстанцы

Жители Павлодарской области жалуются, что устроить ребенка в детский сад без прививки стало сложнее. Санврачи прокомментировали ситуацию, передает "31 канал".

По правилам допуска Минздрава, в каждой группе может быть не более 10% непривитых детей. Из-за нестабильной ситуации с коклюшем, говорят мамы, соблюдать лимит стали строже. Вакцинация в стране добровольна, но без нее иногда попасть в детский сад невозможно.

По мнению юристов, такой отказ вполне законен, но есть нюансы.

"Приказ министерства действительно говорит о том, что 90% должно быть вакцинированных. В то же время, я считаю, что это оправдано во время эпидемии. А если эпидемии не существует, то родители имеют право на диалог, чтобы соблюдался баланс между правом ребенка на здоровье и правом его на обучение", - пояснил юрист Дмитрий Куклин.

По данным телеканала, с начала года в Павлодарской области зафиксировано всего 94 случая кори – в 15 раз меньше, чем в прошлом. Но 81% заболевших – дети до четырех лет. Несмотря на спад кори, ситуация с коклюшем остается нестабильной, предупреждают санитарные врачи.

"Зарегистрировано 37 случаев, показатель на 100 тысяч составил - 4,85. За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 57случаев, показатель на 100 тысяч населения - 7,55.

Заболеваемость коклюшем регистрируется среди детей до 9 лет, причем 86% - это дети до 4 лет", - проинформировал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Батырбек Алиев.

Среди заболевших коклюшем 95% не привиты, и в 77% случаев – из-за отказа от вакцинации.

Иммунологи считают: установленный порог в 10% непривитых в детсадах – это вынужденный компромисс между правом семьи на отказ и обязанностью государства защищать здоровье детей.

"Если больше 10%, то риски значительно возрастают из-за того, что у них более высокая экспозиция к кори и инфекционным болезням. И те, кто с ослабленной иммунной системной, даже если они привиты, они находятся под более высоким риском", - заявил президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Если подошла очередь ребенка в детский сад, но оказался непривитым, а лимит в 10% уже исчерпан, его не примут. Согласно новому пилотному механизму ваучерного финансирования в Астане и Павлодаре, сад имеет право отказать в приеме и аннулировать зачисление, пояснили в Минпросвещения.

После отказа у родителей есть всего два рабочих дня, чтобы выбрать другой садик. Не успеют – ваучер сгорает, и ребенка придется снова ставить в общую очередь.