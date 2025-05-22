Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Детей без прививок отказываются брать в детский сад, пожаловались казахстанцы

Опубликовано:

Девочке в маске делают прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images

Жители Павлодарской области жалуются, что устроить ребенка в детский сад без прививки стало сложнее. Санврачи прокомментировали ситуацию, передает "31 канал".

По правилам допуска Минздрава, в каждой группе может быть не более 10% непривитых детей. Из-за нестабильной ситуации с коклюшем, говорят мамы, соблюдать лимит стали строже. Вакцинация в стране добровольна, но без нее иногда попасть в детский сад невозможно.

По мнению юристов, такой отказ вполне законен, но есть нюансы.

"Приказ министерства действительно говорит о том, что 90% должно быть вакцинированных. В то же время, я считаю, что это оправдано во время эпидемии. А если эпидемии не существует, то родители имеют право на диалог, чтобы соблюдался баланс между правом ребенка на здоровье и правом его на обучение", - пояснил юрист Дмитрий Куклин.

По данным телеканала, с начала года в Павлодарской области зафиксировано всего 94 случая кори – в 15 раз меньше, чем в прошлом. Но 81% заболевших – дети до четырех лет. Несмотря на спад кори, ситуация с коклюшем остается нестабильной, предупреждают санитарные врачи.

"Зарегистрировано 37 случаев, показатель на 100 тысяч составил - 4,85. За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 57случаев, показатель на 100 тысяч населения - 7,55.

Заболеваемость коклюшем регистрируется среди детей до 9 лет, причем 86% - это дети до 4 лет", - проинформировал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Батырбек Алиев.

Среди заболевших коклюшем 95% не привиты, и в 77% случаев – из-за отказа от вакцинации.

Иммунологи считают: установленный порог в 10% непривитых в детсадах – это вынужденный компромисс между правом семьи на отказ и обязанностью государства защищать здоровье детей.

"Если больше 10%, то риски значительно возрастают из-за того, что у них более высокая экспозиция к кори и инфекционным болезням. И те, кто с ослабленной иммунной системной, даже если они привиты, они находятся под более высоким риском", - заявил президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Если подошла очередь ребенка в детский сад, но оказался непривитым, а лимит в 10% уже исчерпан, его не примут. Согласно новому пилотному механизму ваучерного финансирования в Астане и Павлодаре, сад имеет право отказать в приеме и аннулировать зачисление, пояснили в Минпросвещения.

После отказа у родителей есть всего два рабочих дня, чтобы выбрать другой садик. Не успеют – ваучер сгорает, и ребенка придется снова ставить в общую очередь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2247600-detey-bez-privivok-otkazyvayutsya-brat-v-detskiy-sad-pozhalovalis-kazahstancy/