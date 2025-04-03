Врачи Астаны вернули к жизни ребенка, сердце которого не билось 10 минут

В Астане врачам удалось реанимировать ребенка, сердце которого не билось 10 минут - клиническая смерть наступила от болевого шока после ожога, передает сайт телеканала КТК.

Клиническая смерть наступила по пути в реанимацию из-за болевого шока, вызванного обширным ожогом.

"Катался на ходунках, рядом со мной был на кухне. Буквально, я отвернулась, этот чайник на него прямо, а я чайник только закипятила. У нас была облита грудная клетка, из-за этого у него произошел шок. Неделю мы лежали в реанимации. На восьмой день он сам задышал, начал кушать. Дали вторую жизнь моему сыну", - рассказала мать ребенка Наталья Шлыкова.

То, что удалось сотворить врачам, - не что иное, как чудо. Так считают даже сами реаниматологи. Обычно, по словам медиков, запустить небьющееся сердце удается только в течение 4-5 минут с момента остановки.

Но даже после успешной реанимации жизнь малыша еще несколько дней висела на волоске. Все это время он находился на искусственной вентиляции легких и получал противоожоговую терапию. В результате жуткого инцидента 25% тела ребенка было обварено крутым кипятком. Сейчас ему уже ничего не угрожает, и малыш идет на поправку.

"Нам пришлось сделать внутрисердечно препарат адреналин, который вводится при остановке внутрисердечной деятельности. Первые трое суток состояние было нестабильное на фоне остановки сердечной деятельности и постреанимационной болезни. Это редкий случай, уникальный, можно сказать", - сообщил заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии многопрофильной детской больницы №2 Нурсултан Курбанбеков.

Источник: КТК

Напомним, в начале марта трагический случай с кипятком произошел в Актау - мальчик 2014 года рождения попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее в Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени обеих голеней и оказался в реанимации.

А весной прошлого года в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом - он получил ожог тела кипятком и нуждался в операции, которая не была проведена за месяц нахождения ребенка в больнице.

Добавим, по информации Большой медицинской энциклопедии, ожоги - повреждение тканей организма, возникающее в результате местного действия высокой температуры, а также химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения.

При этом термический ожог возникает в результате действия пламени, раскаленных металлов, горящих газов или жидкостей, лучистой энергии. Прогнозирование исхода термической травмы основывается прежде всего на определении площади и глубины ожога.