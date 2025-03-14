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Младенцу из Семея с загадочными пятнами на теле поставили предварительный диагноз (видео)

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Младенец с голыми ножками лежит на кровати
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Медики озвучили предварительный диагноз младенца из Семея, чье тело покрылось пятнами, похожими на ожог. У мальчика, скорее всего, нарушение свертываемости крови, передает сайт телеканала КТК.

Ранее мальчика доставили санавиацией в Астану. Ребенок был в критическом состоянии. Он и сейчас на аппарате ИВЛ.

По словам врачей, новых пятен на коже нет. Версию об ожоге в столичном центре не исключают окончательно, но нужны еще анализы и консультации со специалистами.

Предварительный диагноз малыша – тромбогеморрагический синдром.

"То есть состояние ребенка связано, возможно, с нарушением свертываемости крови. У него основной ведущий диагноз – внутримозговая субарахноидальная и субдуральная гематома, из-за которой его вынуждены были прооперировать.

Окончательный диагноз будет известен после дополнительных исследований. На данный момент ведущий диагноз – тромбогеморрагический синдром, осложнившийся некрозами со стороны кожи", – сообщил заместитель директора Национального научного центра материнства и детства Астаны Талгат Ибраев.

Источник: КТК

Напомним, как сообщалось ранее, в Семее родители новорожденного после операции обнаружили на теле ребенка пятна, похожие на сильный ожог. Сначала медики решили, что ожог малыш получил из-за специального коврика, регулирующего температуру при операции, однако позже сочли, что волдыри могил появиться из-за генетического заболевания.

В области Абай не смогли поставить точный диагноз, ребенка в тяжелом состоянии санавиацией доставили в Астану.

Сообщалось, что в деле разбираются и правоохранительные органы – родители новорожденного написали заявление в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2228237-mladencu-iz-semeya-s-zagadochnymi-pyatnami-na-tele-postavili-predvaritelnyy-diagnoz-video/