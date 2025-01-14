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Карагандинец заявил, что его с температурой 39,5 фельдшер "скорой" отправил в аптеку

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Караганды возмутился отсутствием анальгина у фельдшера скорой помощи. Мужчина с температурой 39,5 вынужден был сам ехать за лекарством, передает ekaraganda.kz.

Житель Караганды Алексей Именченков рассказал о своем опыте вызова скорой медицинской помощи. Опыт оказался малоприятным.

У фельдшера, приехавшего на вызов, не оказалось анальгина, а без него сбить высокую температуру было нечем. Позже фельдшер даже предложил мужчине самому отправиться в аптеку.

9 января ориентировочно в 20 часов 30 минут карагандинец позвонил в "скорую". У мужчины была высокая температура. По словам Алексея, бригада приехала примерно через 40 минут, но самое интересное произошло позже.

"Приехал парень, зашел и все как обычно. Начал спрашивать, что у меня со здоровьем, замерил температуру: все по стандарту. Потом смотрит на свои препараты, но не скажу, что их не было - был полный чемодан. Говорит, что нужно сделать укол, но у него нет анальгина", - рассказывает карагандинец.

По словам мужчины, анальгин у него дома был, но в таблетках, а необходим был жидкий в ампулах. Такого у обратившегося дома не оказалось.

"Сидит, молчит, ничего не делает. Он смотрит на диктофон, на время и задает вопрос, а может ли кто-нибудь съездить за анальгином? У меня в семье я, жена и двое детей, которым 11 месяцев.

Жена сидела с детьми в соседней комнате, я лежал с температурой 39,5. Говорю, что некому. Смотрю на него, а дальше он говорит, может вы съездите?" - продолжает Алексей Именченков.

Мужчина, конечно же, удивился и спросил у фельдшера, действительно ли тот хочет, чтобы он пошел с такой температурой в аптеку за анальгином. На что, по словам Алексея, фельдшер ответил утвердительно.

"А ничего, что это ваша проблема? Вы "скорая" и поезжайте в аптеку, я даже заплачу за этот анальгин. Он говорит, что им не положено.

Он хотел мне вколоть какой-то "коктейль", где находится анальгин, чтобы сбить температуру. Но два компонента не подействуют без третьего", - говорит мужчина.

Кроме того, фельдшер сообщил, что и у других бригад данного препарата нет.

"Фельдшер не звонил другим "скорым", бесполезно звонить, говорит. У нас у всех бригад нет анальгина. Я в итоге психанул, оделся и поехал в аптеку.

Дело в том, что это был вечер и ближайшие аптеки были закрыты. Я на машине съездил. Весь прикол в том, что этот анальгин стоит 690 тенге за 10 ампул, понимаете? Не могут обеспечить нашу скорую помощь", - возмущается карагандинец.

Но и это не все. Мужчина также добавил, что бригада могла просто уехать.

"Был еще момент: я говорю, что съезжу, а он достает диктофон и говорит, что на вызов идет 30 минут, прошло уже 15 и если вы не успеете, то я уеду", - сообщил Алексей Именченков.

Алексей рассказал, что после возмущений фельдшер его все-таки дождался и сделал укол, но ситуация, действительно, страшная.

Запрос в управлении здравоохранения от редакции приняли и сообщили, что будут разбираться. Позже стало известно, что уже идет служебное расследование.

Ранее сообщалось, что одного из руководителей карагандинской поликлиники могут уволить после публикации видео, на кадрах которого пациент лежит рядом с запасным колесом и другими запчастями.

Также стало известно, что в больнице Караганды мужчина скончался после того, как ему вкололи препарат, на который у него аллергия. Близкие потребовали привлечь врачей к ответственности.

Помимо этого, карагандинка обвинила врачей больницы в халатности. По ее словам, ее госпитализированному мужу не оказали помощь должным образом, в результате чего мужчина скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2211506-karagandinec-zayavil-chto-ego-s-temperaturoy-39-5-feldsher-skoroy-otpravil-v-apteku/

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