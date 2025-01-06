"Вызывают бригаду, чтобы встретили с ними Новый год": фельдшеры Алматы о необычных звонках

Кто пострадал от салютов, что происходило в новогоднюю ночь у фельдшеров "скорой" и по каким запросам их вызывают чаще всего, NUR.KZ рассказали медики службы скорой помощи.

По словам заместителя директора по медицинской части Службы скорой медицинской помощи Андрея Ложкина на брифинге РСК, всего за новогодние праздники поступило около 23 тысяч вызовов.

Примерно 10-12% из них составили травмы от пиротехники, а также полученные во время катания на коньках и лыжах. От салютов и фейерверков пострадали 19 человек, примерно половина из них - дети. В прошлом году таких случаев было лишь 13.

"Впервые, наверное, в истории скорой помощи 31 декабря бригады обслужили на 500 вызовов меньше. Скорее всего, это связано с подготовкой к празднику: наши пациенты забыли о своих хронических заболеваниях", - рассказал Ложкин.

О другой тенденции корреспонденту NUR.KZ рассказала старший диспетчер Службы скорой медицинской помощи Динара Абдулаева.

По ее словам, в течение всего года около половины вызовов бригад составляет так называемая четвертая категория - то есть жалобы, с которыми можно прийти в поликлинику: гайморит, ОРВИ, зубная боль, боли в животе. Эта тенденция не меняется и в новогодние праздники.

Курьезных случаев на новогодних каникулах медики не помнят. Лишь грустные: одинокие бабушки вызывали бригаду, чтобы та встретила с ними Новый год.

Своими впечатлениями с нами поделился и фельдшер скорой помощи Виорел Садыков.

"Новогоднюю ночь встретил в дороге, буквально через 15 минут после полуночи Нового года уже был вызов, связанный с травмой от пиротехники. На подстанцию заехали только около трех часов ночи. Заняты были все бригады, так что никакого стола не делали", - рассказал фельдшер.

Ранее сообщалось, что на пульт 102 в Алматы поступило порядка 10 сообщений с поздравлением с Новым годом. Об этом рассказала официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.