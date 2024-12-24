Шестилетняя девочка скончалась в Актау: родители обвиняют в халатности сотрудников "скорой"

В Актау скончалась 6-летняя девочка, а родители обвиняют в смерти фельдшеров, которые были вызваны домой после ухудшения состояния ребенка, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает издание, трагедия произошла 15 декабря. Историю предал огласке отец девочки, который записал видеообращение. По словам Ислама Шынгысова, его 6-летняя дочь погибла из-за некомпетентности сотрудников скорой помощи.

Отмечается, что у девочки внезапно поднялась температура. Родители дали ребенку жаропонижающее средство, она уснула, но температура вскоре вернулась.

Когда состояние ухудшилось, они вызвали скорую помощь. Однако медики отказались госпитализировать девочку, посоветовав просто обтирать ее и давать жаропонижающее.

После того как температура снова поднялась, а состояние девочки ухудшилось, отец вновь вызвал скорую. Однако приехала та же бригада. Пока сотрудники скорой обсуждали вопрос госпитализации, девочка скончалась.

"Когда они приехали в первый раз, сотрудники скорой помощи порекомендовали протирать тело девочки, дать антибиотики и уехали. Спустя примерно час после их ухода у моей дочери изменился цвет лица и тела. Мы испугались и снова вызвали скорую помощь. Приехали те же два молодых человека.

Они увидели состояние моей дочери и решили, что нужно везти её в больницу. Но когда мы начали одевать девочку, у нее начались судороги, и я увидел, как она умирает у меня на глазах. У сотрудников скорой не было аппарата для подачи воздуха. Они ничего не умели, даже позвонили по видеосвязи коллегам, чтобы спросить, что делать, а потом вызвали вторую бригаду. Но пока они приехали, я потерял свою дочь, - рассказал Ислам Шынгысов.

Родители погибшей девочки требуют наказания виновных, а также проверки оснащенности службы скорой помощи и квалификации ее сотрудников.

В региональном управлении здравоохранения сообщили, что проводится внутреннее расследование, а более подробная информация будет предоставлена после заключения медицинской экспертизы.

В Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.

Мы также писали, что в Туркестанской области убитые горем родители винят врачей в смерти своей 10-летней дочери. В больнице, куда госпитализировали ребенка, организовали служебную проверку.

А в области Ұлытау начали проверку в отношении медиков после смерти маленькой девочки в реанимации –-мать погибшей винит в смерти дочери врачей.

Также жительница Петропавловска потребовала наказать врачей, которые долгое время не могли поставить верный диагноз ее 7-летней дочери - девочка перестала вставать с постели.