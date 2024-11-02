Где в Казахстане не хватает врачей, рассказали в Минздраве

На выездном заседании сената парламента в области Абай вице-министр здравоохранения рассказал, в каких городах и регионах дефицит медицинских кадров, и как планируется его закрывать, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, ведомство для решения вопроса дефицита медицинских кадров предлагает сделать более эффективным механизм распределения выпускников медвузов.

"В настоящее время почти треть выпускников медвузов не работают по распределению, в основном предпочитают для трудоустройства частные медицинские организации", - отметил в своем выступлении первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на выездном заседании сената парламента в области Абай.

Отмечается, что высокая потребность во врачах существует в крупных городах Астана (702 врача), Алматы (497 врачей), Шымкент (234 врача). На уровне сельских населенных пунктов наибольший спрос на медработников наблюдается в Акмолинской (116 врачей), Туркестанской (135 врачей), ЗКО (89 врачей).

В ТОП-5 наиболее востребованных специальностей хирургической группы входят анестезиологи-реаниматологи, потребность – 306, хирурги – 210, офтальмологи – 112, оториноларингологи – 83, ангиохирурги – 44. Наиболее востребованные специалисты службы родовспоможения: акушеры-гинекологи – 253, неонатологи – 87.

Для изменения ситуации Министерство здравоохранения предлагает:

вернуть персональное распределение на работу молодых специалистов на уровень уполномоченного органа (в условиях, когда необходимо установить четкую координацию в кадровом обеспечении),

внедрить отсрочку для отработки для отдельных категорий выпускников, ввести продолжение обучения в резидентуре, для медицинских работников, имеющих не менее трех лет стажа работы на уровне ПМСП, внедрить процедуру раннего (предварительного) распределения.

Также сообщается, что ведомство инициирует пакет дополнительных стимулирующих мер для удержания кадров на местах и повышению престижа врачебной деятельности в сельской местности.

Среди них — обновление образовательных программ для врачей-интернов, организация программ психологической поддержки и внедрение систем поощрения для медработников с длительным стажем и другие меры нематериального стимулирования.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, заявил об острой нехватке некоторых специалистов в стране. Обеспечение квалифицированными кадрами президент назвал самой насущной задачей.

Отметим, о высоком спросе на отраслевых специалистов говорилось еще в начале года. В том числе и медработников. По данным Казахского национального медуниверситета имени С. Д. Асфендиярова, самые востребованные медики в РК — это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи, психиатры и хирурги.

В июне стало известно, что в Казахстане хотят увеличить выплаты специалистам, которые переезжают в сельскую местность из городов. О каких суммах идет речь, читайте здесь.