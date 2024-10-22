300 тыс. тенге просили у мамы подростка с ДЦП за поход к стоматологу в Павлодаре

У 17-летней девушки с ДЦП разболелись зубы. Но суммы, которую запросили в стоматологии у мамы ребенка с инвалидностью, не нашлось, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, родители особенных детей давно жаловались на сложности с получением стоматологической помощи в Павлодаре.

Дело в том, что для детей с аутизмом поход к стоматологу - настоящее испытание и огромный стресс. Оптимальный и часто единственный вариант - лечить зубы под наркозом. Детям с ДЦП вылечить или удалить зуб без общего наркоза тоже практически невозможно.

При этом в Павлодаре лицензия на проведение процедуры была только у одной организации. Записаться к ним на бесплатную процедуру было крайне сложно.

В итоге родителям детей с инвалидностью оставалось либо наблюдать, как их ребенок страдает от боли, либо брать кредиты.

Весной 2024 года в областном центре на базе детской областной больницы открылся стоматологический кабинет, где детей с инвалидностью могут лечить под наркозом. На оснащение потратили около 200 млн тенге. Этого события павлодарцы долго ждали.

Однако сложности с получением помощи еще возникают. Как рассказали в общественном фонде "Алтын Бата", недавно маме девушки-подростка с инвалидностью пришлось побороться за права своего ребенка.

У девушки ДЦП, первая группа инвалидности, она с детства передвигается на коляске.

"У девушки разболелись зубы, однако лечить пациентку с ДЦП в обычных условиях не возьмется ни один стоматолог, поскольку это опасно для жизни: в любой момент на кресле во время лечения может случиться спазм, она может непроизвольно дернуться под сверлом, вращающимся со скоростью тысячу оборотов в секунду. Именно по этой причине детям с ДЦП (равно как и детям с ментальными нарушениями) полагается стоматологическое лечение под наркозом. Бесплатно, за счет средств фонда медстрахования", - рассказали в общественном фонде.

Мама девушки сначала обратилась в одну стоматологию, где за лечение 10 зубов под наркозом ей насчитали 300 тыс. тенге. В стоматологии на базе детской больницы тоже озвучили цену в 300 тыс. тенге. У женщины таких денег не было. В дело вмешались общественники.

Руководитель фонда "Алтын бата" Евгения Стельвага организовала круглый стол с представителями госорганов и детской больницы. Совместно они разбирались в тонкостях закона: в каком случае родитель все-таки должен платить за пломбу.

"В этом случае пациентке была нужна световая пломба, которая в лечение по ОСМС не входит. А вот наркоз ребенку с инвалидностью положен бесплатный: независимо от пломбы. В результате лечение зубов обошлось в 40 тысяч (оплата только за установку световой пломбы) вместо 300 тысяч, как считали изначально", - рассказали общественники.

Также они отметили, что такие совместные обсуждения помощи в рамках ОСМС и разработка правильного механизма помогают решить проблемы сотен других детей с инвалидностью.

Ранее стало известно, что в Казахстане сильно подорожали стоматологические услуги. Особенно это касается удаления зубов - здесь ценники выросли сразу на 17,4% за год. Вместе с ростом цен растет и общий объем оказанных стоматологами услуг.

Также сообщалось, что в Казахстане не будут запрещать тратить пенсионные накопления на лечение в стоматологии. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.