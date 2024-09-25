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Эзотерика

Ребенок едва не погиб из-за таблеток от давления в Павлодарской области

Опубликовано:

Таблетки в руках у ребенка
Ребенок держит таблетки в руках. Иллюстративное фото: sachek / Getty Images

В Щербактинском районе двухлетнего малыша госпитализировали в детскую областную больницу в сопровождении реаниматолога после того, как он съел таблетки от давления, передает Pavlodarnews.kz.

Лекарство для снижения артериального давления попало в руки двухлетнего ребенка. Первую помощь маленькому жителю одного из сел оказали в районной больнице. 

Затем в сопровождении реаниматолога его экстренно доставили в детскую областную больницу и госпитализировали в соматическое отделение.

Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующего приемным покоем Аида Негматолла.

По ее словам, больше всего подвержены отравлениям дети от года до четырех лет, которые только начинают все исследовать и познавать. 

"Чаще всего малыши травятся жидкостями, особенно бытовой химией. Ее, как правило, располагают на нижних полках либо в доступных для детей местах. Такие вещества имеют красочную упаковку и привлекают внимание малышей. Те легко могут открутить крышку и выпить содержимое бутылки", - предупредила Аида Негматолла.

Жертвой беспечности взрослых также стал двухлетний мальчик, получивший токсическое воздействие чистящей щелочи.

Скорая помощь доставила пострадавшего в приемный покой больницы. У него диагностировали ожог слизистой оболочки и стеноз пищевода.

Самостоятельно питаться ребенок не мог и находился на зондовом кормлении. Трижды детские хирурги делали мальчику бужирование пищевода. 

"Это эндоскопическое малоинвазивное вмешательство для расширения просвета пищевода и восстановления его проходимости. Благодаря своевременному обращению за медпомощью и профессионализму врачей проходимость пищевода удалось восстановить", - пояснила доктор.

В среднем в день в приемный покой поступают три-четыре ребенка с отравлениями. С начала года за помощью обратились 188 детей, пик пришелся на февраль и апрель - 31 и 32 случая.

В прошлом году за этот же период пострадавших было 234, причем 76% из них - маленькие жители городов, 68% - дети от года до пяти лет. 

"Ни в коем случае нельзя оставлять медикаменты без присмотра, их надо хранить в труднодоступном месте для детей. Чаще всего дети получают отравления гипотензивными препаратами, их применяют в лечении артериальной гипертензии", - предостерегла и.о. заведующего приемным покоем.

Кроме того, по словам доктора, не стоит принимать лекарства в присутствии детей, а также обманывать их, что это конфеты. Если таблетка упала на пол, важно найти ее и утилизировать.

Аида Негматолла рекомендует давать ребенку лекарства только по назначению врача в предписанных концентрациях и дозах. 

Недавно в Павлодаре полуторагодовалая девочка отравилась эталоном. Ее доставили в детскую областную больницу. В тот же день два мальчика 2022 года рождения получили медикаментозное отравление легкой степени.

В Костанае трехлетний мальчик проглотил магниты и умер в областной детской больнице. Полиция начала расследование, а мать ребенка рассказала свою версию произошедшего. Медики, в свою очередь, уверяют, что сделали все возможное.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165959-rebenok-edva-ne-pogib-iz-za-tabletok-ot-davleniya-v-pavlodarskoy-oblasti/

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