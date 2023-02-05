Минздрав внес изменения в работу службы скорой помощи

Машины скорой помощи рядом с больницей. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Минздраве РК внесли изменения в работу скорой медицинской помощи. Для улучшения качества и доступности экстренной медпомощи населению была увеличена численность бригад и включен парамедик, передает официальный сайт ведомства.

Министерство здравоохранения РК внесло изменения в приказ "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации".

Теперь, согласно поправкам, в состав бригады скорой помощи должен находиться парамедик – лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, которые могут выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов.

"В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи.

Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля", – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавили, что сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медпомощи, из них 18% – это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что чаще всего поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

Также в Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.

Ранее в ноябре прошлого года в Павлодаре диспетчер скорой помощи по телефону помогла взрослым, позвонившим в службу "103", спасти жизнь ребенку, который подавился едой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008090-minzdrav-vnes-izmeneniya-v-rabotu-sluzhby-skoroy-pomoschi/