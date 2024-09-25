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Сладкий чай с угощениями и укол: школьниц прививают от ВПЧ в Павлодарской области

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Девочке делают прививку
Прививка. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

В Павлодарской области уже 50 девочек привили от ВПЧ американским препаратом "Гардасил", который защищает сразу от 4 типов вируса. Уколы делают прямо в учебных заведениях, передает телеканал КТК.

Вакцину от вируса папилломы человека в Павлодарскую область привезли еще на прошлой неделе. Сначала препарат получил маркировку, а после его распределили по всем поликлиникам региона.

Первыми на прививку пришли девочки из Актогайского и Майского районов. По данным санврачей, на сегодня вакцину получили уже 50 школьниц.

К процессу медики подходят со всей ответственностью. Сначала сладкий чай с угощениями и только потом осмотр и укол. Так в одной из школ Павлодара прививают девочек от ВПЧ. Принимают малыми группами - от трех до пяти человек. Говорят, потом легче следить за их состоянием.

Дети, которые приходят в процедурный кабинет, должны иметь при себе письменное согласие родителей. Для этого в области еще с весны начали проводить разъяснения.

"Мы проводили с ними обязательную беседу, говорили о значении этой вакцины, для чего она необходима, показывали видеоролики, выдавали брошюру. Проводили активную работу с родителями, для чего это необходимо", - рассказала врач-эпидемиолог поликлиники №1 Павлодара Карлыгаш Райсова.

Школьницам вводят препарат "Гардасил". Он защищает сразу от четырех типов вируса папилломы человека. В Казахстан доставлен из США. В Павлодарскую область завезли больше 5,5 тысяч доз вакцины. Говорят, хватить должно всем.

"Данная вакцина используется в мире больше 15 лет. Данная вакцина среди девочек подросткового возраста доказала свою эффективность. Вакцина делается двукратно с интервалом в шесть месяцев. В населенных пунктах, где отсутствуют прививочные кабинеты, в отдаленных населенных пунктах прививки будут проводиться выездными прививочными бригадами", - сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Батырбек Алиев.

После укола девочки три дня находятся под наблюдением врачей. Это мера необходимая, если вдруг у ребенка возникнет реакция на препарат. Но медики уверяют: бояться не стоит. Например, Оксана Чикина сама привела дочь на прививку.

"Моей дочери 11 лет. Мы сделали прививочку ВПЧ, потому что я беспокоюсь за состояние своего ребенка в будущем. Потому что в нашей стране сейчас онкология увеличилась. Рак шейки матки встречается уже в молодом возрасте. Так что нужно прививать наших детей, чтобы они были здоровыми и несли здоровое потомство нам", - рассказала Оксана Чикина.

Вакцины хранят в специальных холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов и транспортируют с соблюдением режима в специальных контейнерах. А срок их годности составляет 24 месяца. Поэтому оставшиеся дозы планируют использовать и в следующем году.

Источник: КТК

Недавно представитель Минздрава сообщила, что вакцина от ВПЧ в Казахстане может стать доступной для девочек старше 13 лет. Сейчас для бесплатной вакцинации девочек в возрасте от 11 до 13 лет закуплены 300 тыс. доз.

Ранее информацию, распространяемую в Сети касательно вакцинации от вируса папилломы человека, которая якобы приводит к бесплодию, назвали фейковой в Минздраве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165623-sladkiy-chay-s-ugoshcheniyami-i-ukol-shkolnic-privivayut-ot-vpch-v-pavlodarskoy-oblasti/

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