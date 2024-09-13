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Эзотерика

"Фашистские методы": родители девочки из Актобе отсудили у врачей 10 млн тенге за страдания дочери

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Девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: Francesco Carta fotografo / Getty Images

В Актюбинской области родители маленькой девочки потребовали 10 миллионов от больницы. Они считают, что их дочь стала инвалидом из-за не оказанной вовремя помощи, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в начале прошлого лета маленькая Балым получила сильнейшие ожоги ягодиц, бедер, голени и стоп. Родители буквально на секунду оставили ребенка без контроля и малышка опрокинула казан с кипятком.

Четырехлетнюю девочку госпитализировали в многопрофильную детскую больницу. После трех дней реанимации должны были провести операцию. Но вместо этого ребенок мучился целый месяц.

"Потом они сказали: надо еще отменить до 24-го, потому что наш единственный комбустиолог был в отпуске. Пусть он придет, выйдет, вот 24-го он выйдет на работу, и он сделает сам операцию, было сказано. 24-го они сказали, что с утра будет операция. Но эта операция не состоялась, потому что у них нет аппарата "Дерматон", который срезает донорские лоскуты кожи", – рассказала мама девочки.

Весь этот месяц возле Балым была ее мама, которой тоже было невыносимо больно смотреть на страдания дочки.

По словам женщины, все лекарства, бинты и даже лейкопластырь они покупали сами. А раны в больнице высушивали с помощью обычного вентилятора, что совершенно недопустимо, как выяснилось потом в суде. Женщина до сих пор со слезами на глазах вспоминает те страшные дни.

"Самое ужасное, что наши в актюбинской многопрофильной больнице нам перевязки делали без обезболивающего, вообще! Даже анальгин, ничего не давали! Это вот, как мой адвокат говорит, то, что это "фашистские методы", в Освенциме как издевались над людьми. Я просто доверилась врачам. Оказывается, по протоколу, ожоговая болезнь у детей: перевязка производится под общим наркозом каждые четыре дня", – заявила мама девочки.

В итоге, не дождавшись операции, родители решили самостоятельно поехать в ближайший российский город Оренбург. К тому времени у ребенка уже стали появляться осложнения: сильно упал гемоглобин, началось кровотечение из ран, поднялась температура.

Операция прошла успешно, но на ноги Балым так и не встала. Пришлось оформить инвалидность. Впереди еще долгая реабилитация. Родители считают, что это последствие халатности актюбинских медиков и теперь судятся с ними.

"Рассмотрено гражданское дело по иску матери в интересах несовершеннолетнего ребенка к одной из государственных больниц города о взыскании морального вреда. Учитывая испытанные ребенком физические и нравственные страдания вследствие некачественно оказанных услуг, суд взыскал с ответчика 10 миллионов тенге в качестве морального вреда и более миллиона материального ущерба", - сообщили в суде.

Но врачи не готовы выплачивать такие деньги и хотят оспорить решение. Просят сделать экспертизу, которая должна определить, что на самом деле привело ребенка к инвалидности. Уверены, что их вины нет. Однако комментировать ситуацию журналистам медики не стали.

При этом, как сообщает телеканал, после этого случая, уже зимой этого года, к тем же врачам с такими же ожогами поступил мальчик. Ему, в отличие от Балым, медики провели операцию спустя два дня после госпитализации. А через неделю уже выписали – и ребенок почти сразу восстановился. Родные пострадавшей девочки считают, что такой финал мог быть и у них, если бы медики проявили такую же оперативность.

Источник: КТК

Напомним, летом прошлого года в Карагандинской области в одной из больниц скончался трехлетний ребенок. Родители мальчика обвинили врачей в его смерти. По словам матери малыша, она целых пять раз обращалась к медикам, пока ситуация совсем не ухудшилась. Делом занялась специальная комиссия.

А в сентябре жительница Актобе обвинила врачей в гибели своей новорожденной дочери. Заявление горожанки прокомментировали в управлении здравоохранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2160828-fashistskie-metody-roditeli-devochki-iz-aktobe-otsudili-u-vrachey-10-mln-tenge-za-stradaniya-docheri/

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