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"Больницы переполнены": в Минздраве отреагировали на рассылку в Сети о COVID-19

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Женщина на больничной койке с капельницей
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве здравоохранения прокомментировали рассылаемую в Сети информацию о том, что якобы инфекционные больницы Казахстана переполнены больными COVID-19, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства назвали рассылаемую информацию фейком и призвали казахстанцев доверять только официальным источникам.

"Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что инфекционные больницы переполнены больными COVID-19 - не соответствует действительности.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев COVID-19, что в 8 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Койки по COVID-19 занимают 0,1% от коечного фонда по инфекционным заболеваниям. Летальных исходов не зарегистрировано", - прокомментировали в Минздраве.

Отмечается, что для правовой оценки действий лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 16 августа в Минздраве сделали заявление касательно ситуации с ковидом. Сообщалось, что санврачом подписано постановление, которое предусматривает также проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября и возобновление работы "фильтров" на входе в поликлиниках, а также использование масок и наличие антисептиков.

Позже в профильном ведомстве сообщили, планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим. Тогда же в Минздраве подчеркнули, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях.

Мы также писали, что в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава назвали информацию о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, фейковой.

Как сообщает Русская служба BBC, коронавирус - это крошечный обрывок генетического кода, завернутый в защитную белковую оболочку. Его частицы настолько малы, что их невозможно разглядеть даже в обычный микроскоп: 100 млн копий COVID-19 легко помещаются на острие иголки.

Крошечный размер - одна из причин, по которым от вирусов так сложно защититься. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли, в каждой из которых могут быть миллиарды вирусных частиц. Проникнув в клетку, вирус заставляет ее производить вместо нормальных белков собственные копии - так развивается заражение.

В легкой форме COVID-19 похож на грипп или любую другую ОРВИ (острую респираторно-вирусную инфекцию), поэтому многие заболевшие даже не подозревают, что стали носителями вируса.

Самые распространенные симптомы - кашель, температура и общая слабость. Реже пациенты жалуются на головные или мышечные боли. Есть у КВИ и уникальный симптом: многие инфицированные временно перестают различать запахи, а иногда и вкусы. Обоняние пропадает не у всех зараженных, но этот симптом вполне может быть единственным или появиться раньше других - так что это повод насторожиться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2153395-bolnicy-perepolneny-v-minzdrave-otreagirovali-na-rassylku-v-seti-o-kovide/

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