"Всему свое время": глава Фонда медстрахования высказался о петиции по изменению ОСМС

Руководитель Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков высказался о петиции по изменению ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ознакомились с петицией, содержание понимаем. Есть соответствующая процедура: петиция должна набрать в течение определенного времени более 50 тысяч голосов, и тогда будет создана рабочая группа и будут соответствующие министерства ее рассматривать" - прокомментировал Скаков.

Между тем, журналисты уточнили, с какими предложениями он не согласен.

"Особенно первое – в части того, чтобы передавать эти отчисления родственникам или хотя бы часть из них", – подчеркнули представители СМИ.

"У нас вообще модель соцмедстрахования, солидарная модель, в ней не предусмотрена передача или переуступка ОСМС. Это ключевой, базовый принцип системы ОСМС: сегодня ты перечисляешь, взнос нуждающимся идет, на конкретного получателя медпомощи, но когда тебе понадобится медпомощь – никто же не застрахован от этого, – то также тебе за счет средств общего объема также будет оказана медпомощь.

Это такой базовый принцип. Я бы не хотел сейчас комментировать петицию, с моей стороны это было бы как предопределение или экспертная точка зрения. Думаю, всему свое время. Когда наступит момент, мы все будем участвовать. Думаю, это все будет публично транслироваться, тогда мы узнаем. А сейчас будет неправильно комментировать эту петицию", – добавил Скаков.

Напомним, ранее в Казахстане запустили новую петицию, в которой предлагается изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений – возможность передачи накоплений родным.