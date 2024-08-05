Медуслуги "оказывали" умершему пациенту в больнице Актюбинской области
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В двух районных больницах Актюбинской области выявили нарушения. В одной из них медуслуги "получал" давно умерший человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.
Прокуратура Актюбинской области нашла нарушения в деятельности Алгинской и Уилской районных больниц по оказанию бесплатных услуг гражданам, сообщается на официальном сайте надзорного органа.
В первом случае 74 человека, состоящие на учете с хроническими заболеваниями, не были своевременно проверены врачами, им не были оказаны вовремя нужные медуслуги.
Кроме того, прокуратура выявила 36 фактов непредоставления положенных бесплатных лекарств пациентам с диагнозом "гипертоническое заболевание с преобладающим поражением сердца", состоящим на учете.
Нарушения были устранены после вмешательства прокуратуры.
Кроме того, установлены факты предоставления медицинских услуг умершим людям. Соответствующие данные вводили в базу в целях завышения количества оказываемых медицинских услуг.
К примеру, районной больницей в октябре 2023 года жителю района оказаны услуги приема общего медицинского осмотра, тогда как он скончался в июле того же года.
Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2144871-meduslugi-okazyvali-umershemu-pacientu-v-bolnice-aktyubinskoy-oblasti/