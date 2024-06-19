Ученые из Шымкента заявили, что нашли уникальное растение, которое лечит рак

В Байдибекском районе ученые обнаружили уникальное лекарственное растение, которого нет больше нигде в мире. Они утверждают, что с его помощью возможно лечение онкобольных, передает Almaty.tv.

Ученый Таттибек Жаркынбеков изучает свойства лекарственных растений более 40 лет. По его словам, найденное на склонах гор Костура уникальное растение станет средством борьбы со многими болезнями, и в том числе даже с онкологией. Исследователи предлагают занести их в список лечебных средств

"Это растение произрастает только в Байдибекском районе. И больше нигде в мире. Все потому, что здесь другой климат. По мере циркуляции воздуха трава нагревается, а в ее корнях и стеблях содержатся очень сильные минералы. Если мы соберем полезные компоненты из этих трав, то сможем применять их для лечения онкобольных и других заболеваний", - уверяет ученый Таттибек Жаркынбеков.

Как сообщается, результаты исследований привлекли внимание и зарубежных ученых. Планируется ввести данные лекарственные травы в фармакологию. По словам специалистов, место рождения уникального растения необходимо взять под защиту. В прошлом году был принят закон "О растительном мире".

"Ранее, до принятия данного закона, отношения в области охраны, защиты и пользования растительным миром не регулировалось на территории государственного лесного фонда и на особо охраняемых природных территориях. Принятие данного законопроекта позволило нам отрегулировать отношения в области пользования, охраны, защиты на территории данных земель", - сообщил руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Азамат Абуов.

По закону, для сбора и заготовки растений, используемых в лечебных целях, специалистам необходимо предоставить специальное обоснование. Также во время исследовательской работы не должна пострадать фауна. По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 400 редких растений, 38 из них на грани исчезновения.

Ранее в феврале казахстанских наркологов удивил законодательный запрет адыраспана в России. В Казахстане растение пользуется особым спросом и имеет сакральное значение, так как считается, что адыраспан притягивает удачу, деньги, избавляет от плохой энергии и болезней.

А в 2022 году в Арысском районе привлекли к ответственности 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы кеурек (ферулы).