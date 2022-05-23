"Выкапывали лекарственную траву": иностранцев задержали в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В Арысском районе стражи порядка обнаружили 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы кеурек (ферулы), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

По информации ведомства, нелегальных иностранцев правоохранители задержали в степи, где они поставили палатки и выкапывали лекарственное растение.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч.5 ст.517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) и выдворили из страны.

Фото: ДП Туркестанской области

В отношении работодателя, гражданина Казахстана, был составлен административный протокол по статье 519 КоАП РК (Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан). На него наложен штраф.

Фото: ДП Туркестанской области

Стражи порядка продолжат работу над профилактикой и пресечением каналов незаконной миграции и выявлением их организаторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970543-vykapyvali-lekarstvennuyu-travu-inostrantsev-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/