Избиение врачей в Талгаре: одного из подозреваемых отпустили из-под стражи

В Алматинской области одного из двух мужчин, обвиняемых в избиении врача и медбрата, отпустили из-под стражи под залог, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Талгарский районный суд.

Как сообщили изданию в пресс-службе суда, ходатайство об изменении меры пресечения в виде залога в отношении одного из двух подозреваемых было удовлетворено, а в отношении второго - оставлено без изменения. Таким образом, один из подозреваемых отпущен под залог, а второй находится под стражей.

Избиение врачей в больнице Талгара

В сентябре в Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач и медбрат.

У врача-анастезиолога-реаниматолога диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины и глубокое оглушение. У медбрата – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей височной области слева, закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

Сообщалось, что подозреваемыми в нападении были родные скончавшегося мужчины – его тело они вывезли на медицинской каталке с территории ЦРБ. Однако полицейские вернули тело умершего.

Позже подозреваемых в нападении – мужчин 1987 и 1994 годов рождения – задержали.

В больнице рассказали, что конфликт с родными 64-летнего покойного произошел из-за отказа в выдаче им его тела. В ночь на 19 сентября мужчину доставили в медучреждение с сердечным приступом. Под утро он скончался.

Через некоторое время родственники скончавшегося мужчины заявили, что собираются судиться с врачами. По их словам, в смерти родного им человека виноваты врачи. Последние ранее уже говорили, что пациент обратился за медпомощью слишком поздно.

Позже ситуацию прокомментировал экс-глава УОЗ Астаны Даулетхан Есимов. Он пояснил, что родные мужчины хотели забрать его тело без вскрытия, однако этого делать нельзя - врачи должны были установить точную причину смерти. Вскрытие умершего не проводится лишь в том случае, если он скончался от продолжительной болезни, поскольку в таком случае причина смерти ясна.