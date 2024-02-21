Полмиллиона тенге заплатит медцентр в ВКО пациентке, которую выставили за дверь

В Восточно-Казахстанской области женщина отсудила у медицинского центра крупную сумму после того, как ее выгнали охранники учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд ВКО.

Сообщается, что Курчумским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску К. к Ж. о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

"Иск мотивирован тем, что истцу в медицинском центре, с которым она заключила договор на лечение хронического заболевания, ее не записывали на прием на протяжении шести месяцев, со ссылкой на отсутствие свободных мест", – говорится в сообщении.

Как объяснили представители суда, при обращении женщины лично к руководству, ей было отказано в приеме и возврате денежных средств, уплаченных при заключении договора и взятых в кредит.

"Сотрудники попросили охрану вывести ее из здания, в результате чего работавшим в клинике охранником причинён легкий вред ее здоровью. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как претерпела физическую боль и чувство унижения. На лечение ею были затрачены денежные средства, о чем были представлены подтверждающие документы", - добавили в суде.

В итоге в ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о разрешении спора в порядке медиации.

Суд утвердил соглашение, согласно которому ответчик признает иск и оплачивает сумму в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 500 000 тенге. Истец отказывается от иска в связи с урегулированием спора в порядке медиации.

Расходы по оплате государственной пошлины возвращены истцу. Производство по делу прекращено.