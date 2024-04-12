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Минздрав обратился к казахстанцам из-за холеры

Опубликовано:

Врачи в СИЗах стоят в коридоре больницы
Врачи. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации казахстанцам, собирающимся в страны, где есть риск заразиться холерой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения, неблагополучными по заболеваемости холерой являются страны Африки, Азии, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан:

При поездках в эти регионы казахстанцам рекомендуют:

  • употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;
  • воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;
  • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
  • тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;
  • тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
  • купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;
  • при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в начале апреля при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" была выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы.

Врачи выявили у женщины холеру. Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы.

На борту воздушного судна провели дезинфекцию.

Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2083424-minzdrav-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-holery/

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